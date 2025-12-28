Operativo Fin de Año Seguro: refuerzan la prevención en puntos clave de Salta

El cierre del año y el comienzo de uno nuevo transforman la dinámica cotidiana de Salta. Las calles se llenan, los comercios extienden horarios, los corredores gastronómicos trabajan mucho más y las rutas reciben un flujo constante de vehículos. En ese contexto, la prevención se vuelve un elemento central para que la celebración no se vea interrumpida por hechos evitables.

Con ese objetivo, ya se encuentra en marcha el Operativo Fin de Año Seguro, un dispositivo coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Salta, que se extenderá hasta el 7 de enero de 2026. El plan contempla una presencia reforzada en los puntos de mayor circulación y concentración de personas, tanto en la capital como en el interior provincial.

El operativo involucra a efectivos de distintas áreas de los 14 Distritos de Prevención, que intensifican patrullajes preventivos en zonas comerciales, gastronómicas, bancarias y turísticas, además de espacios de masiva concurrencia. La estrategia apunta a desalentar delitos y contravenciones mediante una presencia visible y sostenida, adaptada a las particularidades de cada jurisdicción.

Uno de los ejes del despliegue está puesto en los controles en locales de expendio de bebidas alcohólicas y en los puntos de venta de pirotecnia, tanto en Salta Capital como en distintas localidades del interior. En este marco, las autoridades recuerdan que se encuentra prohibida la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora, conforme a lo establecido por la Ley provincial 8340, una normativa orientada a proteger la salud, el ambiente y la convivencia social.

En paralelo, la Policía Vial fortalece su presencia en rutas y calles mediante puestos de control fijos y móviles, con especial énfasis en los controles de alcoholemia. Desde 2014 rige en la provincia la Ley de Tolerancia Cero Alcohol, que prevé sanciones severas para quienes conduzcan con cualquier grado de alcohol en sangre, una política que busca reducir siniestros y conductas de riesgo durante fechas sensibles.

El esquema operativo se apoya además en la tecnología. Todo el servicio de seguridad cuenta con el soporte de las cámaras de videovigilancia, monitoreadas de manera permanente desde los Centros de Videovigilancia de la provincia, lo que permite una respuesta más rápida ante situaciones que requieran intervención.

Así, el Operativo Fin de Año Seguro se presenta como un dispositivo integral que combina presencia territorial, controles específicos y monitoreo tecnológico, con el foco puesto en acompañar a la comunidad durante uno de los períodos de mayor movimiento del año.