Aesthetic Medicine: un abordaje integral para cuidar la imagen y la salud

Con un equipo interdisciplinario y una mirada centrada en resultados naturales, el doctor Matías Amado detalló cómo funciona el centro y qué tipo de tratamientos ofrece.

El doctor Matías Amado explicó cómo funciona Aesthetic Medicine, un centro de estética que trabaja bajo la modalidad de policonsultorio y ofrece una atención integral a sus pacientes.

“Somos un centro de estética que tiene policonsultorio. Contamos con nutricionista, masoterapeuta, cosmetóloga, cirujano plástico, ginecólogo que realiza la parte de ginecoestética. También contamos con una cirujana general, que se ocupa de la parte reconstructiva”, detalló.

En cuanto al perfil de quienes asisten al centro, explicó que el enfoque no está puesto en cambios extremos. “Apuntamos a la paciente que necesita, quiere o está pensando en mejorar su imagen. No buscamos esos cambios que se ven habitualmente en Instagram, donde entra una persona y sale otra. Nuestra idea es potenciar la belleza de cada paciente”, señaló.

El profesional remarcó que la prioridad es siempre lograr resultados naturales. “Buscamos constantemente lo natural, nada artificial. Esa es la prioridad. Por suerte también tenemos pacientes que buscan eso, entonces todo está bastante equilibrado desde ese punto de vista”, explicó.

Uno de los diferenciales del centro, según indicó, es el trabajo interdisciplinario. “Cuando uno asiste a este centro tiene la posibilidad de acceder a distintos tratamientos combinados. Tener varios profesionales en el mismo lugar permite que las pacientes que consultan por tratamientos cosmetológicos puedan beneficiarse con tratamientos médicos, masoterapia, masajes o incluso con el acompañamiento de una nutricionista”, afirmó.

En ese sentido, detalló que se arma un circuito personalizado para cada paciente. “Lo que hacemos es armar todo un circuito donde el paciente tiene varias aristas que tocar con distintos profesionales para mejorar el resultado. Todo lo que hacemos acá es en conjunto, es un tratamiento multifacético desde el punto de vista médico”, explicó.

Consultado sobre las edades de los pacientes, Amado destacó que el rango es muy amplio. “Tenemos pacientes de 67, 70 años. La paciente más grande que tenemos es de 82 años. Son personas que toda la vida se cuidaron, invirtieron en su imagen e intentaron estar bien”, señaló.

Además, aclaró que el centro atiende desde adolescentes hasta adultos mayores. “Tenemos pacientes desde los 16 o 17 años hasta más de 80, y ofrecemos tratamientos para todos esos rangos de edad”, dijo.

En relación con la cirugía plástica, el médico buscó derribar algunos prejuicios. “Muchos pacientes dicen ‘no me puedo operar porque ya soy viejo’. La verdad es que mientras estés en condiciones clínicas de someterte a una cirugía, nosotros te ponemos en condiciones y te operás”, explicó.

También se refirió a quienes creen que ya no vale la pena realizar tratamientos estéticos a edades avanzadas. “Hay pacientes que dicen ‘ya estoy viejita, qué me voy a hacer un tratamiento’. No es así. Hay pacientes de hasta 80 años que vienen y se hacen tratamientos. Lo importante es estar bien, sentirse bien y encontrar un espacio donde uno esté cómodo”, remarcó.

Por otro lado, señaló que el centro también recibe personas con distintas dolencias físicas. “Hay personas que tienen alguna patología, alguna dolencia que les fue deformando las manos o que tienen mala postura en la columna, y eso afecta cómo me veo y cómo me siento”, indicó.

En ese aspecto, destacó el trabajo conjunto con el masajista del equipo. “Con José Luis, nuestro masajista, trabajamos con muchos pacientes que tienen alteraciones óseas estructurales. Podemos mejorar su calidad de vida y, a partir de ahí, muchos pacientes empiezan a sentirse mejor y luego consultan por tratamientos faciales, aparatología, láser o tratamientos cosmetológicos”, explicó.

Finalmente, agregó que en muchos casos ese proceso deriva en cirugías que también impactan en la calidad de vida. “Muchas veces terminan accediendo a cirugías como la blefaroplastia, que mejora una mirada cansada o un rostro más deteriorado, y eso también mejora la calidad de vida”, sostuvo.

Sobre la atención y las obras sociales, Amado confirmó que trabajan con todas. “Trabajamos con todas las obras sociales. Para acceder a un turno tenemos dos líneas telefónicas: una del consultorio de cirugía plástica y otra del centro de estética”, detalló.

Indicó que las secretarias solicitan datos básicos para agendar la consulta. “Piden nombre, apellido, obra social, documento y un mail en caso de necesitar información más específica”, explicó.

Los turnos se otorgan de lunes a sábado. “Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche, y los sábados de 8 a 14”, concluyó.