El precio de la hoja de coca tiende a la baja, por ahora, en Salta

Por ahora, el precio de las hojas de coca se mantiene en Salta. Hay que buscar porque en algunos lugares hasta comenzó a bajar. En algunos comercios de latas verdes del Cofruthos cotizó, el viernes de la última semana del año, hasta en 5 mil pesos el cuarto de coca común.

¿Cómo puede sucede esto? El Tribuno salió a consultar a diversas fuentes y las causas son las siguientes:

La primera es la estabilización del dólar paralelo en Bolivia. Tras la asunción de Rodrigo Paz, el ya denominado "dólar blue boliviano" bajó a 10 pesos y ahí se quedó. Había llegado a los 19 bolivianos en mayo pasado con un dólar oficial a 6,9 bolivianos. La brecha generó grandes ganancias y también grandes pérdidas y es por eso que, ante esa inestabilidad, los precios de la hoja de coca sufrieron la volatilidad alcista.

Ese panorama se trasladó automáticamente a la frontera sur, con Argentina. Lo paradójico es que en Salta todos los productos de origen boliviano bajaron de precios; solo la hoja de coca subió. La explicación que dan los comerciantes minoristas de la ciudad es que al precio lo manejan quienes transportan la mercadería por una frontera que sólo es porosa para ellos. Entonces cualquier movimiento extraño en Bolivia es argumento para subir los valores.

Así fue que el último incremento fuerte se registró en noviembre de este año; luego no volvió a subir. Eso es otro fenómeno en Salta, porque en un contexto inflacionario de Argentina que se movió a fin de año, el único valor que se mantuvo estable en todo noviembre y diciembre fue la coca.

Esos valores, en la ciudad de Salta, para el cuarto de kilo, son los siguientes:

Común: entre 7 y 8 mil pesos

Especial: entre 9 y 11 mil pesos.

Hojeada: entre 14 y 15 mil pesos.

Seleccionada: 18 mil pesos.

Ahora bien, esos precios seguirán por un tiempo que quizás puedan ser semanas. Nadie lo sabe.

Sucede que en Bolivia, el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, declarado emergencia económica, eliminó los subsidios estatales a los combustibles y ajustó los precios de las naftas (gasolina) y el diésel a valores internacionales, con el argumento de reducir el déficit fiscal. La medida libertaria provocó un alza del 86% en las naftas y más del 160% en gasoil, lo que está desatando medidas de protestas como bloqueos y paros de transporte de variada intensidad según cada ciudad y región. Al tocar el precios de los combustibles es claro que todo aumentará porque las tarifas de transporte ya están subiendo.

Si se prolonga en el tiempo, es claro que la situación se volverá inestable, puede llegar a afectar las comunicaciones en Bolivia y los formadores de precios en Argentina pueden llegar a subir los precios con el argumento de: "por las dudas".

Un tercer factor que influye en la estabilidad de precios, según los comerciantes, es la baja en el consumo. Tras la pandemia y la suba escandalosas de los valores son muchos los salteños que dejaron el hábito de coquear. Muchos también son los que dejaron de estar todo el día con la coca y solo disfrutan de las hojas en ocasiones especiales. La baja de ventas produjo el fenómeno de la diversificación de comercialización: se vende ahora tabaco, cigarros, productos de higiene personal, bebidas y todo lo que se puede imagina. "Es la única forma que tenemos de compensar la baja en la venta de coca es vender de todo; hasta papel higiénico vendemos. Cada vez que la coca sube alguien decide coquear menos", dijo una comerciante.

Y la ecuación es sencilla: a menor demanda, menor precio.

La "machucada" y el cáncer

No se publican precios de la denominada "machucada" porque dicho producto estaría relacionado con los aumentos de casos de cáncer de boca y lengua en Bolivia.

“El promedio de edad de los pacientes diagnosticados con cáncer de cavidad oral es muy joven, entre 30 y 45 años. La mayoría son varones, alrededor del 95%, y hemos observado que el hábito del boleo (coca machucada) es común entre ellos”, explicó un especialista boliviano.

Nadie sabe bien los insumos que son utilizados como saborizantes para la "machucada". "El tema es que los bolivianos son brutos, agarran cualquier insumo, que se usan para coquear y se exceden completamente. Pero también es verdad que nadie sabe a ciencia cierta lo que usan, cada uno le pone lo que quiere", indicó un comerciante.

Esos componentes estarían causando lesiones en la mucosa oral y la garganta, aumentando la probabilidad de desarrollar esta enfermedad por el proceso de preparación de la coca, que ahora incluiría aditivos y químicos irritantes.

Hay también trabajos científicos que desarrollaron especialistas salteños que observan una asociación entre el hábito de masticar hojas de coca y un tipo de cáncer bucal.