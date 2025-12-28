PUBLICIDAD

vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
Policiales

¡Impactante! Un auto se llevó puesto un cartel, cruzó por el aire el río San Lorenzo y terminó destruido en el otro extremo

El personal de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo intervino en el rescate, con una persona atrapada, tras el accidente y el damnificado fue trasladado en código rojo.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 19:17
Durante la madrugada de este domingo, aproximadamente a la 1.30, se produjo un impactante siniestro vial en el río San Lorenzo cuando el conductor de un automóvil que, según testigos, iba a toda velocidad y tras llevarse puesto un cartel cruzó por el aire todo el río San Lorenzo y se estrelló volcó en el otro extremo. El personal de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo intervino en el rescate, con la persona atrapada, tras el accidente y el damnificado fue trasladado en código rojo, donde permanece internado con estado reservado por sus complicadas lesiones. Según supo El Tribuno, era el único ocupante del vehículo. 

Tras caer y chocar con las piedras de grandes dimensiones, el conductor del automóvil quedó atrapado en el interior. Ante la emergencia, se desplegó un operativo de rescate que permitió extraer a un hombre del habitáculo mediante maniobras especializadas.

Una vez rescatado, el herido fue asistido en el lugar por los profesionales y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital en código rojo, debido a la gravedad de su estado.

Desde el cuartel destacaron el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que participaron del operativo, lo que permitió una rápida respuesta ante la situación.

 

