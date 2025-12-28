¡Impactante! Un auto se llevó puesto un cartel, cruzó por el aire el río San Lorenzo y terminó destruido en el otro extremo

Durante la madrugada de este domingo, aproximadamente a la 1.30, se produjo un impactante siniestro vial en el río San Lorenzo cuando el conductor de un automóvil que, según testigos, iba a toda velocidad y tras llevarse puesto un cartel cruzó por el aire todo el río San Lorenzo y se estrelló volcó en el otro extremo. El personal de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo intervino en el rescate, con la persona atrapada, tras el accidente y el damnificado fue trasladado en código rojo, donde permanece internado con estado reservado por sus complicadas lesiones. Según supo El Tribuno, era el único ocupante del vehículo.

Tras caer y chocar con las piedras de grandes dimensiones, el conductor del automóvil quedó atrapado en el interior. Ante la emergencia, se desplegó un operativo de rescate que permitió extraer a un hombre del habitáculo mediante maniobras especializadas.

Una vez rescatado, el herido fue asistido en el lugar por los profesionales y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital en código rojo, debido a la gravedad de su estado.

Desde el cuartel destacaron el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que participaron del operativo, lo que permitió una rápida respuesta ante la situación.