Rutas nacionales 68 y 51: cómo es la transitabilidad tras las lluvias en Salta

Las condiciones climáticas adversas de la jornada impactaron de lleno en la transitabilidad de rutas clave de la provincia. Desde Vialidad Nacional Salta brindaron un detalle actualizado del estado de la Ruta Nacional N° 68 y la Ruta Nacional N° 51, con zonas afectadas por material sobre la calzada y crecidas de arroyos.
A continuación, el estado tramo por tramo:
Ruta Nacional N° 68: sectores afectados
Durante la mañana se registraron complicaciones en distintos puntos de esta traza, especialmente en los kilómetros 7, 13, 37 y 54, debido al arrastre de sedimentos y al aumento del caudal de arroyos tras las lluvias.
Tramos ya normalizados en la RN 68
Gracias al trabajo ininterrumpido del personal y de los equipos viales, cerca del mediodía se logró despejar completamente la calzada en los kilómetros 7, 13 y 37. En esos sectores, la circulación quedó restablecida con normalidad.
El punto más crítico: km 54 de la RN 68
La situación más compleja se mantiene a la altura del kilómetro 54, donde continúan trabajando las maquinarias viales. En este sector, el tránsito está habilitado por media calzada, con señalización y controles, por lo que se solicita circular con extrema precaución.
Recomendaciones en el tramo Talapampa – Salta
Vialidad Nacional advirtió que se debe transitar con suma precaución en el tramo que conecta Talapampa con la ciudad de Salta, ya que persisten sectores con riesgo.
Zonas con mayores complicaciones en la RN 68
Las condiciones más delicadas se registran especialmente entre La Viña y Coronel Moldes, donde las crecidas de arroyos continúan afectando la seguridad vial.
Ruta Nacional N° 51: trabajos intensivos
En el caso de la Ruta Nacional N° 51, las tareas de mantenimiento y despeje comenzaron durante la jornada de ayer y continuaron desde las primeras horas de hoy, abarcando toda la zona intervenida.
Circulación habilitada con precaución
Actualmente, la circulación se encuentra habilitada con precaución en el tramo que une Campo Quijano con San Antonio de los Cobres.
El sector más afectado de la RN 51
El tramo más comprometido se localiza entre Ingeniero Maury (km 56) y Alfarcito (km 86). Allí, personal y maquinarias continúan trabajando de manera permanente para despejar la calzada y restablecer por completo la transitabilidad.
Trabajo conjunto
Desde Vialidad Nacional destacaron que estas tareas se desarrollan de manera mancomunada entre el sector público y el privado, con la colaboración de la Cámara de Proveedores de la Puna de Empresas Mineras y la Cámara de Minería.
Las entidades involucradas remarcaron la importancia estratégica de la Ruta Nacional N° 51, considerada una vía fundamental para la producción y el desarrollo de la región.
Recomendaciones para los conductores
Vialidad Nacional solicitó a los usuarios respetar la señalización, acatar las indicaciones del personal en zona y mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje, especialmente ante alertas meteorológicas.