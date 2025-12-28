PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
28 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Temporal en Salta
Rally Dakar 2026
David Kavlin
Deuda externa
Siniestro vial
Temporal en Salta
Touba Niang
Gobierno de Javier Milei
Accidente en Brasil
Clima en Salta
Temporal en Salta
Rally Dakar 2026
David Kavlin
Deuda externa
Siniestro vial
Temporal en Salta
Touba Niang
Gobierno de Javier Milei
Accidente en Brasil
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Actualización salarial: Javier Milei evalúa un aumento para ministros y secretarios

Los sueldos brutos se ubicaban en $4 millones para el Presidente, $3,58 millones para ministros y $2,8 millones para subsecretarios.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 20:21
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo sin cambios, el presidente Javier Milei firmaría este martes el decreto que oficializa una recomposición salarial para la planta jerárquica del Estado. La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarca desde el Presidente y la Vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.

En Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60% desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado.

Los detalles de la recomposición

En el entorno presidencial aclaran que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (SINEP). "No habrá un esquema diferencial frente al resto", aseguran en Balcarce 50.

Hasta hoy, los sueldos brutos se ubicaban en $4 millones para el Presidente, $3,58 millones para ministros y $2,8 millones para subsecretarios. Estas cifras contrastan con los ingresos del Poder Legislativo, donde un senador percibe actualmente $9,5 millones.

El Gobierno argumenta que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las empresas privadas.

El decreto fue pulido por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión se toma una vez superado el calendario electoral de octubre, cumpliendo con el compromiso que el mandatario había asumido con su gabinete para normalizar la situación salarial a partir de enero de 2026.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD