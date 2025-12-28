PUBLICIDAD

28 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Seguridad Vial
Ícono del cine del Siglo XX
Fábrica Municipal
Verano 2026
Salud Pública en Salta
Operativo Fin de Año Seguro
Caso Tiago Mendoza
Empresas y negocios 2025
Seguridad Vial

La noche en que el barrio perdió la paciencia: Secuestran10 motos con escapes adulterados

Una seguidilla de reclamos vecinales activó un operativo nocturno en el loteo Terranova, donde los controles expusieron irregularidades reiteradas en motocicletas que circulaban fuera de norma.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 07:26
Las motos secuestradas por la Policía Vial de Salta con los esapes adulterados.
La escena se repitió durante buena parte de la noche en el loteo Terranova, en Las Lajitas: ruidos persistentes, aceleraciones bruscas y escapes que rompían la calma habitual del barrio. El malestar vecinal derivó en llamados a la Policía y activó un operativo que terminó con diez motos retenidas y sus conductores infraccionados por distintas faltas.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 1 de Las Lajitas, dependiente del Distrito de Prevención 9, quienes acudieron al lugar tras una alerta ciudadana por ruidos molestos. Una vez en la zona, y con el apoyo de personal de Seguridad Vial, se realizó un control sobre los rodados que circulaban y permanecían concentrados en el sector.

Durante las verificaciones, los agentes detectaron múltiples irregularidades. Entre las principales, se constató falta de documentación obligatoria, modificaciones no permitidas en los sistemas de escape -una de las causas directas de los ruidos denunciados- y otras infracciones contempladas en la normativa vigente. Ante este escenario, se dispuso la retención preventiva de las motocicletas y la correspondiente sanción a los conductores.

Las actas labradas se encuadraron en la Ley Nacional de Tránsito 24.449/95 y en la Ordenanza Municipal N° 17/14, que regulan las condiciones de circulación, seguridad y niveles sonoros permitidos dentro del ejido urbano. La intervención contó además con la actuación de la Fiscalía Penal de Las Lajitas, que tomó conocimiento del procedimiento y de las infracciones detectadas, conforme al protocolo habitual para este tipo de situaciones.

En este caso, el despliegue permitió desactivar una situación que venía generando tensión en el barrio y dejó en claro que las denuncias vecinales pueden derivar en controles concretos y sanciones efectivas.

Entre las causas principales de las actas de infracción se destacaron:

  • Alteraciones en el sistema de escape: Muchos de los rodados presentaban los denominados "caños libres" o modificaciones caseras diseñadas para potenciar el ruido, una práctica que atenta directamente contra el bienestar acústico de la comunidad.

  • Falta de documentación obligatoria: Se detectaron conductores que circulaban sin licencias, cédulas de propiedad o seguros vigentes, incumpliendo los requisitos básicos para la seguridad propia y de terceros.

 

