Adrián Rengifo y una grabación en el Caribe

Adrián Rengifo, músico oriundo de General Güemes, continúa explorando nuevos cruces musicales. Reconocido por su presencia en los principales escenarios del folclore argentino y por su trabajo permanente en arreglos y producción musical, grabó recientemente un tema junto a músicos mexicanos en Playa del Carmen, durante unas vacaciones que compartió con su pareja en el Caribe.

El viaje tuvo una doble motivación: disfrutar de un descanso tras un año de intensa actividad y, al mismo tiempo, concretar uno de sus proyectos artísticos, la grabación de una canción junto a mariachis mexicanos. Antes de subir al avión, Rengifo ya había establecido contacto con músicos locales y acordado la grabación de "Ya no vives en mí", una balada pop romántica del compositor mexicano Fato.

La propuesta del músico salteño fue fusionar dos universos sonoros: el chamamé argentino y la música tradicional de los mariachis. "Desde hace un tiempo me estoy dedicando a este tipo de arreglos. Lo hice con El Chino, un tema que mezcla música e instrumentos japoneses con nuestro folclore; también experimenté con música brasileña y ahora pude hacerlo con la música mexicana", explicó Rengifo.

Grabado en Playa del Carmen

El tema, interpretado por el propio artista, fue grabado en las playas de Playa del Carmen. En el videoclip se lo ve caminando sobre la arena blanca, vestido con ropa de gaucho y poncho salteño, con el mar Caribe como escenario de fondo. "Me gustó mucho el resultado de la grabación, al igual que a los músicos que me acompañaron", señaló, consciente de que se trata de una apuesta artística ambiciosa.

Rengifo es uno de los músicos más destacados de la provincia y cuenta con una amplia trayectoria que lo llevó a recorrer los principales escenarios populares del país, acompañando a reconocidos referentes del folclore argentino. Desde hace nueve años integra el staff del Chaqueño Palavecino, a quien acompaña con violín o guitarra.

Considerado un multiinstrumentista, domina además el bajo, el violonchelo, el charango, el ukelele y diversos instrumentos de percusión. En su vivienda del barrio Los Olivos, en General Güemes, montó un completo estudio de grabación por el que pasaron numerosas figuras de la música popular.

A lo largo de su carrera participó en grabaciones junto a artistas como Indio Rojas, Bruno Arias, Franco Barrionuevo, Dalmiro Cuéllar y Jorge Rojas.

"Me recibí de Compositor Musical en la Escuela de Música de la Provincia y estoy cursando las últimas materias de la licenciatura en Violín en la Universidad Católica de Salta. Creo que nunca voy a dejar de estudiar, porque en cada clase sigo aprendiendo", afirmó.