PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Aún hay cupos para la colonia de vacaciones

Continúan disponibles vacantes este verano.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Turismo y Deportes informó que todavía se encuentran disponibles vacantes para la Colonia de Vacaciones y para el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva en Verano, dos propuestas gratuitas destinadas a chicos de entre 4 y 13 años que se desarrollarán durante los meses de enero y febrero.

La Colonia de Vacaciones se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes, mientras que el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva se dictará los martes y jueves. Ambas actividades se realizarán en turnos de mañana y tarde, con el objetivo de facilitar el acceso y la participación de las familias.

Las inscripciones para cubrir el remanente de cupos se realizarán de manera presencial hoy y mañana, 30 de diciembre, en el horario de 9 a 13, en la Secretaría de Deportes, ubicada en Entre Ríos 1550. Para completar el trámite, los interesados deberán presentar fotocopia del DNI, certificado médico del asistente y completar una ficha de datos en el lugar.

Las actividades de verano comenzarán el lunes 5 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 6 de febrero, ofreciendo un espacio de recreación, aprendizaje y desarrollo físico durante el receso estival.

Tanto la Colonia de Vacaciones como el Programa de Iniciación y Destreza Deportiva en Verano 2026 forman parte de una propuesta integral orientada a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de promover la actividad física, la inclusión social y la adopción de hábitos saludables.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes destacaron que estas iniciativas reafirman el compromiso del Estado provincial con el deporte y la recreación como herramientas de bienestar, inclusión y formación integral, generando durante el verano alternativas gratuitas, accesibles y de calidad para la comunidad.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD