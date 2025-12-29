Cae la banda del "cuento del tío" en la Ciudad de Buenos Aires

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó dos allanamientos en los barrios porteños de Vélez Sarsfield y Floresta en el marco de una investigación por estafas bajo la modalidad conocida como "cuento del tío", que permitió identificar a una banda dedicada a este tipo de engaños y secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Fuentes policiales revelaron que la investigación se originó a partir de un hecho ocurrido en febrero de este año, cuando una mujer fue víctima de una estafa mientras se encontraba fuera de su domicilio.

Según la denuncia, la empleada doméstica recibió un llamado telefónico en el que un supuesto contador de la familia le indicó que debía retirar una suma de dinero en dólares que la dueña de la vivienda tenía guardada.

Engañada por el llamado, la empleada rompió un placard donde se encontraban los ahorros de la damnificada y entregó el dinero a un hombre que se presentó en el lugar haciéndose pasar por el contador, maniobra que luego se comprobó como falsa.

A partir de ese hecho, y por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 31, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional número 12, personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad llevó adelante tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, la identificación de vehículos y de las personas involucradas en la maniobra.