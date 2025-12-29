Continúa el pesebre de la Policía

La Policía de Salta, a través del Departamento de Bienestar, recuerda que continúa abierto al público el tradicional Pesebre en Plaza Belgrano, en el marco de la XLVI edición de la Navidad Azul, una propuesta que se desarrolla cada año con actividades destinadas a toda la comunidad.

El pesebre puede visitarse todos los días hasta el 5 de enero y forma parte de un cronograma de celebraciones vinculadas a las fiestas de fin de año. Durante este período se realizan el rezo de la Novena, la adoración al Niño Jesús con villancicos, actividades recreativas para los niños y otras propuestas de participación comunitaria.

La programación culminará con la tradicional llegada de los Reyes Magos, uno de los momentos más esperados por las familias que se acercan a compartir la celebración.

Desde la institución destacaron que la Navidad Azul es un espacio de integración comunitaria, orientado a fortalecer el vínculo entre la Policía y los vecinos, promoviendo valores de encuentro, solidaridad y convivencia durante las celebraciones de fin de año.

La Policía de Salta invita a la comunidad a participar y acompañar estas actividades, que forman parte de las tradiciones navideñas en la ciudad.

