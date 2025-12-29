Demoran a un joven armado durante un patrullaje

Un joven fue demorado durante la mañana de ayer en la ciudad de Tartagal por portación ilegítima de un arma de fuego, durante un procedimiento realizado en el marco de un patrullaje preventivo en el barrio San Silvestre.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial observaron a una persona que circulaba en motocicleta y llevaba en una mochila un objeto con características similares a un arma de fuego. Ante esa situación, los uniformados procedieron a identificarlo y a verificar los elementos que transportaba.

Durante el control, se constató que el joven llevaba una escopeta, cartuchos y otros elementos, sin contar con la documentación requerida para la tenencia y/o portación del arma.

Como resultado del procedimiento, el joven fue demorado y, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición de la Fiscalía Penal jurisdiccional, que interviene en la causa para determinar su situación procesal.

El operativo se enmarca en las acciones preventivas que se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.