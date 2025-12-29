PUBLICIDAD

18°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

Nacionales

El 75 por ciento de los abogados ve lenta a la Justicia argentina

Una encuesta realizada a más de 2.100 letrados del país reveló un fuerte malestar con el funcionamiento judicial.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:01
Una encuesta que consultó a 2.118 abogados de la Argentina para conocer su opinión sobre el Poder Judicial arrojó que el 75% de los letrados creen que la Justicia es "lenta" o "muy lenta", mientras que calificaron su funcionamiento con una media de 5 puntos sobre 10.

El trabajo fue realizado bajo el título "¿Qué piensan abogadas y abogados sobre el funcionamiento de la Justicia?" y su confección estuvo a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

"Los hallazgos de ese relevamiento, que muestra percepciones sobre cuestiones como desempeño e independencia de jueces y juezas, tiempos procesales y regulación de honorarios profesionales, se plasman en el informe", sostuvieron en el texto.

A partir de una dicha encuesta, 2.118 profesionales que litigan en el fuero nacional y en el fuero federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire compartieron sus opiniones en torno a cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales, y comunicación con los juzgados y tribunales.

Un nivel de satisfacción medio

Algunos de los principales hallazgos del relevamiento fueron que la mayoría de los abogados y abogadas tienen un nivel de satisfacción medio respecto del funcionamiento de la Justicia: en promedio, la evaluaron con un 5 sobre 10.

Existe además entre ellos una visión moderada respecto a la independencia judicial, con una tendencia a la desconfianza: la calificación promedio fue de 4,6 y aproximadamente 1 de cada 10 personas seleccionaron la opción "nada independiente".

Los tiempos procesales son un foco importante de críticas: más del 75% de las personas encuestadas calificó los plazos de tramitación como "lentos" o "muy lentos".

Los fueros Laboral, de la Seguridad Social, y Civil y Comercial Federal fueron aquellos que concentraron mayor proporción de percepciones negativas en relación con este punto (89,5%, 84,4% y 82,3%, respectivamente).

Existe una percepción negativa sobre los tiempos de concesión de las medidas cautelares, ya que el 58,6% de quienes las solicitaron consideró que se dictan en plazos excesivos.

Esta percepción está sobre todo presente entre quienes litigan en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral.

 

