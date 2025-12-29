El gremio del neumático anunció un paro

La negociación salarial en la industria del neumático no logra alcanzar un acuerdo y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció otro paro nacional al acusar de "dilaciones" y "mala fe" a las empresas (FATE, Pirelli y Bridgestone), por no presentar balances contables para justificar la crisis que alegan.

La audiencia paritaria, celebrada de manera virtual el 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo, culminó sin avances concretos, por lo que el gremio ratificó todas las medidas de protesta.

El punto central del conflicto radica en el periodo salarial adeudado y la exigencia de transparencia. Según los gremialistas, las empresas buscan forzar una rebaja del salario y no demuestran con documentación la "crisis profunda" que argumentan para condicionar la discusión.

"Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley," afirmó el Sutna, que acusó a las patronales de intentar imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes de 2024 y 2025.

Las empresas rechazaron las acusaciones, atribuyendo el estancamiento a la "falta de entendimiento de la realidad económica" por parte del sindicato.Y señalaron que la actividad atraviesa un panorama crítico y está operando con apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que condiciona cualquier discusión salarial.

Ante la falta de acuerdo, el Sutna anunció un nuevo paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo, que se realizará entre las 13 horas de mañana y las 14 horas del miércoles 31 en todas las fábricas.

FATE calificó las medidas de "intempestivas e ilegítimas" y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales.