El primer desafío económico de 2026 será pagar deuda

El inicio de 2026 tendrá un desafío clave para el ministro de Economía, Luis Caputo: afrontar vencimientos de deuda externa por US$4.225 millones el próximo 9 de enero. De ese total, el Tesoro ya dispone de unos US$1.800 millones, por lo que restan conseguir cerca de US$2.400 millones para cumplir con el compromiso en tiempo y forma.

Según el esquema actual, el Gobierno cuenta con recursos provenientes de la emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas y la eventual utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas. Sin embargo, aún no está definido cómo se financiará el monto restante.

Entre las alternativas aparecen la negociación de un REPO con bancos privados y nuevas colocaciones en el mercado de deuda local. Caputo descartó recurrir a los mercados internacionales y remarcó la necesidad de reducir la dependencia de Wall Street, al considerar que el crecimiento sostenido requiere un mercado de capitales interno más desarrollado. Desde la Rosada, el presidente Javier Milei transmitió confianza y aseguró que el Gobierno conseguirá los fondos. "Argentina va a pagar su deuda", afirmó.