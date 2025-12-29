Inundaciones en Corrientes: hay más de 300 evacuados

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La localidad correntina de San Luis del Palmar atraviesa una situación crítica tras recibir casi 400 milímetros de lluvia en apenas 48 horas, un volumen de agua que superó todas las previsiones oficiales.

El intendente Néstor René Buján confirmó a los medios que la magnitud del desastre forzó la activación de 12 centros de asistencia, donde actualmente se encuentran alojadas más de 310 personas pertenecientes a 79 familias.

A este número se suman unas 45 familias autoevacuadas, lo que eleva la cifra de afectados directos a más de 400 personas que debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua.

"Realmente esta gran caída de agua no nos la esperábamos en tan pocas horas", señaló el jefe comunal en declaraciones televisivas.

El funcionario destacó que la preocupación máxima se centra ahora en las 100 familias que habitan en la ribera de la ruta provincial número 5.

La zona rural en situación de vulnerabilidad

El fenómeno, que ocurre apenas un mes y medio después de otra inundación de menor escala, ha dejado a la zona rural en una situación de extrema vulnerabilidad.

La acumulación de agua se ve agravada por el caudal que desciende desde las secciones rurales ubicadas a 70 kilómetros, que drena directamente hacia el casco urbano.

Un punto central de la crisis es la paralización de una importante obra de dragado en el riachuelo local, la cual se encuentra detenida por un conflicto judicial.

Buján explicó que esta obra es vital para permitir un desplazamiento más ágil del agua y evitar que la acumulación de basura y arbustos ralentice el drenaje hacia el río Paraná.

"Hoy vemos las consecuencias de tantas familias que están padeciendo lamentablemente por esta situación", afirmó el intendente, quien adelantó que gestionará ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) la reanudación de los trabajos como la solución más próxima.