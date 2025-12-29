La propuesta que transforma los domingos en Tartagal

La propuesta ya lleva varios fines de semana consecutivos y el balance es ampliamente positivo. El impacto en la comunidad fue tal que, ante la alta concurrencia, se decidió extenderla una cuadra más, alcanzando ahora las cuatro esquinas de la plaza General San Martín de Tartagal. Los Balcones Gastronómicos, una iniciativa impulsada por el municipio en conjunto con el Centro de Empresarios de Tartagal, se consolidaron como una de las principales atracciones dominicales, transformando el principal paseo público de la ciudad en un espacio de encuentro, cultura y recreación.

Cada domingo, el centro tartagalense cambia su fisonomía. Grupos musicales y de danzas animan la jornada mientras decenas de mesas de confiterías y bares se despliegan sobre las calles San Martín, Rivadavia, Alberdi y Güemes. A partir de ahora, y durante lo que resta del verano -que en el norte suele extenderse hasta bien entrado marzo o incluso algunos días más-, el perímetro se ampliará una cuadra adicional. La medida apunta a dar respuesta a la creciente convocatoria, beneficiar a otros comercios del rubro gastronómico y descomprimir un espacio que había quedado reducido frente a la demanda del público.

"Ha sido una muy buena experiencia y la gente la disfruta. El domingo por la noche, el centro de la ciudad se convierte en un lugar para compartir, pasear y disfrutar de la plaza, que es nuestro gran orgullo, junto a la música y el arte que ofrecen nuestros artistas", explicó la secretaria de Cultura, Claudia Sánchez.

El sector luce con todo su esplendor apenas cae el sol. Desde alrededor de las 19, los comercios gastronómicos comienzan a sacar sus mesas a la calle, mientras el tránsito vehicular se interrumpe en ese sector para convertir el cuadrante céntrico en un gran espacio recreativo y peatonal. La propuesta no solo favorece el esparcimiento de vecinos y visitantes, sino que también genera un notable movimiento económico, con un claro beneficio para los locales gastronómicos.

Arte, música y danzas

A la misma hora, sobre la propia plaza General San Martín, se instalan artesanos y emprendedores locales que exhiben y comercializan sus producciones. La oferta es variada y accesible: desde elaboraciones gastronómicas hasta prendas de vestir tejidas artesanalmente, adornos para el hogar, marroquinería, regalos y distintos productos pensados para todo tipo de público. Así, las familias que no optan por sentarse en una confitería también pueden disfrutar de la propuesta llevando productos a sus hogares.

"Apenas comenzamos con esta iniciativa, los comerciantes de las cuadras que rodean la plaza nos pidieron que ampliemos el perímetro, porque quedó chico. Mucha gente que regresa por las vacaciones, sumada a quienes llegan por primera vez al norte, disfruta de este espacio de recreación, arte y música, donde confluyen todas nuestras expresiones culturales", señaló la funcionaria.

Ante el resultado favorable y una convocatoria que superó las expectativas iniciales, el municipio y el Centro de Empresarios de Tartagal ya trabajan en la planificación de nuevos atractivos para los próximos fines de semana. "La idea es seguir sumando propuestas creativas que beneficien a los tartagalenses, tanto al sector comercial y emprendedor como a las familias que, con muy poco, quieren salir a compartir y disfrutar de una gran noche", concluyó Sánchez.