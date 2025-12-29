Medios nacionales hablan de nuevas alianzas entre Milei y algunos gobernadores aliados, como Gustavo Sáenz

La aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, este viernes, marcó un triunfo para el gobierno nacional, que puede empezar a diagramar un mapa de alianzas de cara al 2027.

Fueron negociaciones que dieron sus frutos. Las gestiones con gobernadores y la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con Diego Santilli y Patricia Bullrich, sirvieron para destrabar la aprobación de la ley. También, el compromiso explícito de decisiones que vendrían después de la aprobación del Presupuesto y la Inocencia Fiscal.

Con este nuevo esquema político, empiezan a tejerse nuevas alianzas electorales pensando en las elecciones presidenciales y los comicios en cada una de las provincias. Es un mapa favorable para Milei, que cuenta con el apoyo popular que le brindó el triunfo en las legislativas de octubre pasado. Es por eso que el mandatario se considera con fuerza suficiente como para lograr acuerdos dirigenciales para imponerse en todo el país de manera contundente.

En ese sentido, Sáenz (Salta), Passalacqua (Misiones) y Jaldo (Tucumán) se muestran como gobernadores que colaboran con Milei "desde la primera hora". “Hay que reconocer que, sin el apoyo de ellos a la Ley Bases, la moratoria, el blanqueo, etc no hubiésemos podido llevar adelante nuestro programa económico”, dijo uno de los miembros del gabinete nacional. Sumado a achicar el Estado, bajar la inflación o mostrar acuerdos que posibilitaron el apoyo económico y político de EEUU que resultó decisivo para el triunfo electoral de octubre.

Traducido: los mencionados fueron aportantes de una gobernabilidad que el presidente necesitaba y que ahora buscará ampliar. El caso del salteño es uno de los más claros. No sólo aportó votos de los legisladores de la provincia, como Flavia Royón esta semana en el Senado; también funciona como un articulador de diputados y senadores de otras provincias que no cuentan con el liderazgo de sus mandatarios provinciales.

La negociación para conseguir la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal que estuvo concentrada en el Senado por Bullrich, y en el Gobierno en una mesa política que encabezó Adorni junto a Santilli, funcionó como un primer examen para ordenar los reclamos y exigencias de los gobernadores, que fueron claves durante toda la jornada de ayer. También sirvió para experimentar posibles alianzas en cada una de las provincias del país.

En ese sentido hubo cuatro votaciones fundamentales: la aprobación del debate por títulos y no por artículos, como quería el kirchnerismo; la discusión en general; el voto en particular, sobre todo el referido al mentado artículo 30; y el rechazo a enviar a comisión el proyecto conocido como “Dólares en el colchón”, que anticipó su sanción.

Las votaciones fueron 46 a 25, con una abstención, para el voto en general del Presupuesto; 42 a 28 y dos abstenciones en particular el Título II, que contenía el artículo 30; y 43 a favor y 26 rechazos en Inocencia Fiscal.

Un triunfo de Milei, pero con la ayuda indispensable de sus aliados.