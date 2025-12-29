PUBLICIDAD

Verano 2026 en Salta
Bermejo
LA AFA BAJO LA LUPA
Tini en Salta
Javier Milei
venta de pirotecnia
Empresas y negocios 2025
Salta

Aumentan los controles para erradicar la venta de pirotecnia sonora en toda la ciudad

También, se busca evitar la comercialización en la vía pública, algo que está prohibido. Personal municipal trabaja arduamente durante todo el día, con recorridos y controles a locales de toda el ejido municipal.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 13:20
Bajo el lema “Menos ruido, más luces”, la Municipalidad de Salta, en conjunto con organismos provinciales, intensifica los controles para erradicar la venta de pirotecnia sonora en la ciudad. 

“Se hicieron más de 25 decomisos en la ciudad desde que empezamos el operativo. Queremos que la gente tome conciencia de que la pirotecnia sonora es peligrosa y que cualquier tipo de pirotecnia en la vía pública lo es aún más. Vamos a seguir trabajando de esta manera”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana. 

Desde el área continuarán doblegando guardias y esfuerzo para controlar que se cumplan con las normativas vigentes. 

Además, se controlará a los vendedores ambulantes, para que los mismos no incomoden a los demás comerciantes y tampoco a la comunidad. 

La acción, en esta ocasión, se realiza en el centro, microcentro, barrios y ferias, con presencia activa de personal municipal y provincial. El objetivo es doble: hacer cumplir la ley y proteger la convivencia durante las fiestas.

La iniciativa busca generar conciencia sobre los efectos reales de la pirotecnia sonora, que afecta directamente a personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales.

Finalmente, el municipio apeló a la responsabilidad de los vecinos para que todos puedan disfrutar de las fiestas en paz y tranquilidad. Se solicita no comprar pirotecnia en la vía pública y sí hacerlo en los locales permitidos. 
 

Temas de la nota

