Piden prisión preventiva para un hombre por amenazas y lesiones en un operativo de control de pirotecnia

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó provisionalmente a un hombre de 30 años por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves, amenazas con arma y amenazas (cuatro hechos), todo en concurso real.

Los damnificados son dos inspectores municipales —una mujer y un hombre—, que en la mañana del 24 de diciembre cumplían tareas de despeje durante un operativo de control de venta de pirotecnia en la zona céntrica de la ciudad de Salta.

Según consta en la denuncia, al llegar a la intersección de Pellegrini y Mendoza, detectaron a un individuo que ofrecía pirotecnia para la venta, tanto en sus manos como en el interior de una mochila. Al intentar secuestrar la mercadería, el hombre se mostró alterado, opuso resistencia, profirió amenazas contra ambos y se produjo un forcejeo.

El operativo se realizaba con presencia policial, y al intentar secuestrar la pirotecnia, el acusado habría extraído un cuchillo de entre sus prendas e intentado herir a uno de los inspectores, quien resultó posteriormente lesionado tras recibir golpes de puño en el abdomen y la cabeza. Tras ser desarmado, el sospechoso se dio a la fuga mientras continuaba profiriendo amenazas contra el personal municipal.

Minutos más tarde, el director de la Subsecretaría de Espacios Públicos denunció que el mismo individuo se presentó en las oficinas del organismo, donde exigió a viva voz la devolución de la mercadería secuestrada y volvió a amenazar al personal, lo que motivó su desalojo del lugar. Posteriormente, fue demorado por personal policial.

Además, el inspector lesionado manifestó que el día anterior, durante otro operativo de despeje, ya había tenido un inconveniente con el mismo sujeto, quien —mientras ingería bebidas alcohólicas en la vía pública— le habría dirigido insultos y amenazas.

Durante la audiencia de imputación, el acusado dio su versión de los hechos. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno la prisión preventiva, atento a los antecedentes condenatorios que registra.