Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses llevaron adelante un ataque contra una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela, en el marco de la estrategia de su gobierno contra el tráfico internacional de drogas.

Según declaraciones públicas realizadas por Trump, la acción habría tenido como objetivo una zona utilizada para la carga de embarcaciones con estupefacientes, donde se habría producido una fuerte explosión. El mandatario aseguró que el sitio atacado estaba asociado a operaciones narco y que la ofensiva logró destruir infraestructura utilizada para ese fin.

De acuerdo a lo señalado por Trump, el lugar funcionaba como un punto clave para el traslado de drogas por vía marítima. Sin embargo, no brindó precisiones sobre la ubicación exacta del establecimiento, ni confirmó qué fuerzas o agencias participaron del operativo.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono emitieron comunicados oficiales que amplíen o confirmen los detalles de la supuesta operación mencionada por el presidente estadounidense.

Tampoco se registraron confirmaciones independientes por parte del gobierno de Venezuela sobre un ataque de esas características, ni informes oficiales que den cuenta de daños en instalaciones portuarias o vinculadas al narcotráfico.

Según consignaron agencias internacionales, funcionarios venezolanos no realizaron declaraciones públicas inmediatas en relación a los dichos de Trump, mientras que el tema generó repercusiones en el plano diplomático y mediático.

Las afirmaciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de tensión sostenida entre Washington y Caracas, y en el marco de una política más amplia de Estados Unidos orientada a combatir el narcotráfico en la región del Caribe y el norte de Sudamérica.

Analistas internacionales señalaron que, ante la ausencia de confirmación oficial, los dichos de Trump deben ser interpretados como una declaración política, mientras se aguarda información verificable que permita determinar si efectivamente se produjo un ataque y bajo qué condiciones.

Por el momento, no se informó sobre víctimas, detenidos ni consecuencias diplomáticas concretas, y el episodio permanece sujeto a verificación por parte de organismos oficiales y fuentes independientes.