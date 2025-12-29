La dirigencia de Boca ratificó a Úbeda como DT en 2026, cómo le fue al frente del xeneize hasta ahora

El ex ayudante de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda, fue confirmado como entrenador de Boca para la temporada 2026, en una decisión tomada por el presidente Juan Román Riquelme pese a la reciente eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

La dirigencia optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de “Miguelo”, entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.

El ex ayudante de campo asumió el cargo el 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo en la segunda parte del año. Boca fue líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez: dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

Todos los partidos que dirigió Claudio Úbeda en Boca