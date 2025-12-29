El Hotel Alejandro I propone opciones para recibir el Año Nuevo: cena buffet con fiesta o menú en pasos en El Mesón

A días de despedir el 2025, el Hotel Alejandro I, uno de los establecimientos más tradicionales de la ciudad, ubicado en calle Balcarce 252, lanzó sus propuestas para celebrar la noche de Año Nuevo, con dos alternativas diferenciadas que combinan gastronomía y brindis de medianoche, pensadas tanto para quienes buscan una celebración festiva como para quienes prefieren un clima más tranquilo.

La opción principal, y la más convocante, será la cena buffet con fiesta en los salones del primer piso del hotel, que se extenderá hasta la madrugada del 1° de enero. En paralelo, el hotel ofrecerá una cena más íntima y relajada en el restaurante El Mesón, con menú servido a la mesa.

Una de las propuestas para celebrar el AÑo Nuevo.

Mesa dulce que degustaron los comensales en la Nochebuena.

Cena buffet y fiesta hasta las 5 de la mañana

La propuesta central del Alejandro I comenzará el 31 de diciembre a las 21.30, con ingreso directo a los salones del primer piso. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una cena buffet variada, que incluye opciones frías y calientes, panificación, postres y mesa dulce.

El servicio contempla bebidas sin alcohol y vinos de bodega Domingo Hermanos durante la noche, y espumante para el brindis de medianoche, momento en el que se realizará el tradicional conteo regresivo. Luego, la celebración continuará con fiesta y música a cargo de DJ hasta las 5 de la mañana.

Desde el área de Eventos del hotel destacaron que se trata de una propuesta que se repite cada año y que ya es un clásico para el público local y para huéspedes que llegan desde otras provincias, como Tucumán, y que suelen volver para recibir el Año Nuevo en el establecimiento.

Además, esta opción puede complementarse con paquetes promocionales de alojamiento, pensados para quienes deseen hospedarse en el hotel tras la celebración.

Otra de las opciones para vivir una noche inolvidable.

Mesa dulce variada y rica.

Cena de Año Nuevo en El Mesón, una alternativa más tranquila

Para quienes prefieren una celebración más serena, el Hotel Alejandro I ofrecerá también la cena de Año Nuevo en el restaurante El Mesón, reconocido por su propuesta gastronómica.

En este caso, la noche comenzará con una recepción en el lobby del hotel, con champagne de bienvenida y bocados, y continuará con un menú servido en pasos, que incluye entrada, plato principal y postre, con dos opciones a elección en cada caso. La propuesta se completa con brindis de medianoche, confitería y mesa dulce, en un ambiente sin música ni fiesta.

Los comensales tendrán un espacio especialmente ambientado para fotos con sus seres queridos.

Reservas y financiación

Ambas opciones cuentan con facilidades de pago, con la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas habilitadas. Para reservas y más información, los interesados pueden comunicarse al +54 9 387 515 2826.

Con estas dos propuestas, el Hotel Alejandro I se prepara para cerrar el año con una noche especial, combinando gastronomía, celebración y distintas experiencias para recibir el 2026 en el corazón de la ciudad.