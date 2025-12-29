Confirmaron el triangular de verano con Gimnasia, Central y Chaco For Ever: estas son las fechas de los partidos

El fútbol salteño tendrá un atractivo especial durante los últimos días de enero con la realización del triangular de verano, un certamen amistoso que reunirá a Central Norte, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, equipo que también se encuentra en la Primera Nacional y formará parte de la zona A con el cuervo. El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes.

La competencia comenzará el viernes 23 con uno de los partidos más esperados por los hinchas locales: el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. El encuentro inaugural se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario habitual de los grandes eventos futbolísticos de la provincia.

El martes 27, Central Norte se medirá ante Chaco For Ever y finalmente, el viernes 30, el albo y Chaco For Ever chocarán para cerrar el triangular.

El triangular de verano permitirá a los cuerpos técnicos observar el rendimiento de sus planteles, sumar rodaje competitivo y probar variantes tácticas de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.

Con la confirmación de las fechas y los equipos participantes, Salta se prepara para vivir una semana marcada por el fútbol, con el clásico como principal atractivo y la presencia de Chaco For Ever, que aportará un condimento especial al certamen.

