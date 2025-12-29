PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Revés judicial
La salud de Cristina
Boca Juniors
AFA
Año Nuevo en Salta
Triangular de verano
Fiestas de Fin de Año
Protocolo antipiquetes
Christian Petersen
Violento asalto a cambista
Revés judicial
La salud de Cristina
Boca Juniors
AFA
Año Nuevo en Salta
Triangular de verano
Fiestas de Fin de Año
Protocolo antipiquetes
Christian Petersen
Violento asalto a cambista

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Confirmaron el triangular de verano con Gimnasia, Central y Chaco For Ever: estas son las fechas de los partidos

El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes. Los tres equipos formarán parte de la Primera Nacional en la próxima temporada.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 20:25
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fútbol salteño tendrá un atractivo especial durante los últimos días de enero con la realización del triangular de verano, un certamen amistoso que reunirá a Central Norte, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, equipo que también se encuentra en la Primera Nacional y formará parte de la zona A con el cuervo. El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes.

La competencia comenzará el viernes 23 con uno de los partidos más esperados por los hinchas locales: el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. El encuentro inaugural se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario habitual de los grandes eventos futbolísticos de la provincia.

El martes 27, Central Norte se medirá ante Chaco For Ever y finalmente, el viernes 30, el albo y Chaco For Ever chocarán para cerrar el triangular. 

El triangular de verano permitirá a los cuerpos técnicos observar el rendimiento de sus planteles, sumar rodaje competitivo y probar variantes tácticas de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.

Con la confirmación de las fechas y los equipos participantes, Salta se prepara para vivir una semana marcada por el fútbol, con el clásico como principal atractivo y la presencia de Chaco For Ever, que aportará un condimento especial al certamen.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD