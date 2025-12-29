Canto del Alma en una noche con promesa de emociones y alegrías

Los jóvenes cantores denominados por el público como "Los embajadores del folclore" en la actualidad, cierran una vez más el año, cantando y presentando en esta ocacion su nuevo show que lleva el nombre "De pueblo en pueblo". Agustín, Beto, Kily, Simón y Bebo, integran Canto del Alma, y hoy cerrarán el año junto a su gente en una noche que promete llenar de emociones y alegría al público.

Su nuevo show musical, cuenta con él un ramillete de canciones que marcan en ellos un estilo propio bien tradicional, dejando una huella en el canto y en la música popular argentina. Este mismo será presentado en el emblemático Teatro Provincial de Salta Juan Carlos Saravia, hoy desde las 21 horas.

En estos últimos 2 meses estuvieron presentando nuevas canciones para seguir nutriendo el cancionero popular. "Soy pescador" la última que compartieron e hicieron un feat con Daniel Cuevas, su autor. Lograron grabarla a orillas del imponente río Bermejo rodeado de la naturaleza y la simpleza, pudieron plasmar en la canción todo lo hermoso y maravilloso que puede tener una experiencia como esa.

Canto Del Alma: 14 años sembrando canciones llevando el canto popular y la bandera de Salta por cada rincón del país y Latinoamérica. Productores y compositores de su vida artística. Este camino los hizo consagrar en muchos lugares pero por sobre todo en su provincia natal para llegar a ser hoy una inminente figura dentro del cancionero popular. Entradas en venta para este concierto disponibles en la página de www.vamos.gob.ar.

Una ocasión inmejorable para todos los salteños y los amantes del folclore argentino, para compartir junto a Canto del Alma despidiendo el año de la mejor forma.

"Nuestro objetivo con estas canciones nuevas es que los jóvenes de todo el país se animen a defender con más fuerza el folclore tradicional, siempre respetando las raíces de nuestra tierra, y recordando a todos aquellos cantores y poetas que llevaron la bandera de la música popular argentina por el mundo", dijo Zapiola.

El Concejo Deliberante declaró "Músicos Destacados de la Ciudad de Salta", al conjunto folclórico Canto del Alma, por sus logros y distinguida trayectoria en el ámbito nacional.

"El apoyo de nuestra gente, sin lugas a dudas es una enorme motivación para continuar apostando a nuestro proyecto musical. Esto nos deja en claro que venimos en el camino correcto. Es importante que el reconocimiento comience en nuestra casa, en un género que nos identifica a nivel mundial. Grandes folcloristas de la provincia llevaron su canto a distintos puntos del planeta. Eso nos llena de orgullo y nos compromete a trabajar con sobrada responsabilidad", agregó Beto.

"Desde que decidimos andar el camino musical y hasta la fecha, con mucho sacrificio y amor por la música, seguimos produciendo nuestros discos, videoclips y vida artística. También nos significó una enorme ayuda la distinción que recibimos en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba; eso nos abrió numerosas puertas a lo largo y ancho del territorio nacional. Con respecto al repertorio, a las canciones consagradas del repertorio folclórico, le agregamos temas de nuestra autoría", dijo Agustín.

"Los chicos visten nuestra vestimenta de gaucho y eso nos llena de orgullo"

"El folclore y la tradición están vivos en los jóvenes y lo vemos en cada escenario que nos toca compartir nuestra música, chicos desde muy temprana edad ya visten nuestra vestimenta de gaucho y eso nos llena de orgullo y esperanza, porque sabemos que la música popular sigue siendo un incentivo para ellos. Además, esta realidad nos motiva para poder defender con más fuerza nuestras tradiciones, con estas canciones nuevas e inéditas de nuestra autoría", enfatizó Kily.

"Ofrecemos una propuesta novedosa, sostenida en una línea poética fresca, pasional y por supuesto, como buen grupo salteño, dedicada también a esa estirpe musical tan especial del norte de nuestro país. Además, desde un contraste entre voces y sonidos logramos un particular estilo que resalta las distintas intenciones de cada canción", afirmó Zapiola.

Desde sus inicios, los jóvenes ya ofrecían cierto talento que los llevaba a mantener una excelente comunión con el público. Los primeros pasos fueron en concursos cristalizados en la capital salteña, donde recogieron muy buenos resultados. Hoy esa promesa ya se transformó en una clara realidad.