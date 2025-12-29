Unas 20 intervenciones por las intensas lluvias

El 911 recibió más de 30 reportes y activó operativos de asistencia.

El Ministerio de Seguridad, por medio del Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó el domingo más de 20 intervenciones por las intensas lluvias registradas en Capital y el Valle de Lerma. Se recibieron más de 30 reportes ciudadanos al 911 por situaciones vinculadas a las inclemencias climáticas.

En ese marco, policías de distintas jurisdicciones asistieron a personas afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas en barrios de la Capital y del Valle de Lerma. Una familia requirió resguardo en el CIC de barrio Solidaridad.

Se registraron intervenciones también por vehículos afectados por el agua, postes, cables y ramas caídas, daños edilicios, vías de circulación obstruidas por sedimento en calzada, entre otras situaciones generadas por las inclemencias climáticas.

Se trabaja de manera coordinada con los Municipios, empresas prestatarias de servicio, entre otras áreas competentes. Continúan los relevamientos en zonas afectadas, informaron desde el Ministerio de Seguridad.