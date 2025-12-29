PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Robo en un supermercado
Narcomenudeo en Salta
Naufragio en el Río Paraná
Temporal en Salta
Alcohol al volante
Nacieron trigemelas
Verano 2026 en Salta
Bermejo
Robo en un supermercado
Narcomenudeo en Salta
Naufragio en el Río Paraná
Temporal en Salta
Alcohol al volante
Nacieron trigemelas
Verano 2026 en Salta
Bermejo

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1535.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Robo en un supermercado

Frustraron un intento de robo en un supermercado de la avenida Entre Ríos

Dos mujeres fueron interceptadas por personal de seguridad y efectivos policiales tras intentar retirarse del establecimiento con mercadería sin pagar. El hecho alteró la rutina matutina en una de las zonas de mayor tránsito del macrocentro salteño.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 07:01
Las dos mujeres que fueron detenidas en un supermercado de la zona norte salteña.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tranquilidad mañana del domingos en la avenida Entre Ríos se vio interrumpida por un episodio que captó la mirada de los clientes habituales de un conocido supermercado. Lo que parecía ser una jornada de compras normal se transformó en un operativo de seguridad cuando los movimientos de dos mujeres, de 30 y 49 años, despertaron las sospechas del personal de vigilancia privada del salón de ventas.

El incidente tuvo lugar a la altura del 1800 de la mencionada avenida, en su intersección con la calle Junín. Según pudo saberse, las involucradas habrían intentado traspasar la línea de cajas ocultando diversos productos entre sus pertenencias. Sin embargo, el sistema de monitoreo y la atención de los guardias permitieron advertir la maniobra antes de que lograran ganar la calle.

Respuesta inmediata

Ante la situación, se solicitó de inmediato la intervención de la fuerza pública. Efectivos de la Comisaría Quinta, dependiente del Distrito de Prevención N° 1, arribaron al lugar para formalizar el procedimiento. En un ambiente de creciente tensión, pero bajo los protocolos correspondientes, las dos mujeres fueron demoradas y trasladadas para su identificación.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los elementos sustraídos fueron identificados y restituidos de inmediato al propietario del establecimiento, tras constatarse que no habían sido abonados.

Acciones legales

El caso quedó ahora bajo la órbita de la Fiscalía Penal N° 5, organismo que impartió las directivas para determinar la responsabilidad de las acusadas en este intento de hurto. Si bien el tránsito y la actividad comercial en la zona no se vieron interrumpidos, el despliegue policial frente al local generó un fuerte impacto visual entre los transeúntes y conductores que circulaban por esa neurálgica arteria de la ciudad de Salta.

Este robo en épocas donde mucha gente se mueve de un lado hacia otro por la fiestas de Fin de Año, pone en relieve la vigilancia intensificada en las grandes superficies comerciales de la zona norte, donde el trabajo conjunto entre la seguridad privada y el personal policial busca desalentar este tipo de delitos de "mecheo" o hormiga, que suelen incrementarse en horarios de gran afluencia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD