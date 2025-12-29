Alcoholizado, erró el ingreso al barrio y cayó al canal desde diez metros de altura

La madrugada avanzaba bajo la lluvia cuando un error de segundos cambió por completo el destino de un conductor que circulaba por avenida Asunción, en el sector colector que conecta con barrio La Colina. Cerca de las 5.30 de la mañana, un automóvil perdió el control, erró el giro de ingreso al barrio y cayó de lleno al canal de desagüe, desde una altura cercana a los diez metros.

El impacto fue violento. El vehículo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba, completamente destruido, en una imagen que sorprendió incluso a quienes llegaron minutos después al lugar. Por la magnitud del vuelco y la profundidad de la zanja, el desenlace parecía inevitablemente trágico. Sin embargo, el conductor, un joven de 28 años, logró salir por sus propios medios del interior del auto.

El joven fue asistido por personal de emergencias Samec y no necesitó ser trasladado a un centro de salud. Vecinos que se acercaron tras el siniestro coincidieron en que, por la forma en que quedó el rodado, el resultado pudo haber sido fatal.

El acceso al barrio se encuentra totalmente pavimentado y señalizado, un dato que inicialmente generó interrogantes sobre cómo se produjo el siniestro. En los primeros momentos se mencionó la posibilidad de que el conductor haya sido encandilado por otro vehículo, en un contexto de lluvia persistente durante la madrugada. Sin embargo, con el avance de las actuaciones oficiales surgió un elemento determinante.

Desde Tránsito de la Municipalidad confirmaron que se trabajó en el lugar junto a la Policía Vial y que el test de alcoholemia dio positivo, con un registro de 1,39 gramos de alcohol en sangre. El valor permite explicar por qué el conductor perdió el control del vehículo y erró el ingreso al barrio, cayendo directamente al canal.

De acuerdo con la normativa vigente, el joven se enfrenta ahora a sanciones severas, entre ellas la retención del carné de conducir, la pérdida de puntos del sistema de scoring y las actuaciones administrativas correspondientes.

Más allá de las consecuencias legales, el episodio dejó una imagen difícil de borrar: un auto destruido en el fondo del canal y un conductor que logró salir con vida tras una caída extrema. Un desenlace que muchos no dudaron en describir como un verdadero milagro.