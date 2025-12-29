Nacieron trigemelas, un caso que se da en 200 millones de nacimientos

Una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas el pasado 25 de diciembre en la ciudad chubutense de Trelew y se trata de un fenómeno que ocurre solo una vez entre unos 200 millones de nacimientos.

El parto fue en el hospital María Humphreys de Trelew que fue inaugurado recientemente y las tres bebas nacieron con apenas minutos de diferencia: la primera a las 8.49 y pesó 1,460 kilos; la segunda a las 9.50 con 1,760 kilos; y la tercera a las 9.52 con 1,690 kilos.

Por tratarse de un nacimiento pretérmino, las trigemelas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología del hospital, donde continuarán bajo estricta observación para su recuperación nutricional.

En tanto, las autoridades sanitarias resaltaron que el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa, garantizando la seguridad de la madre y las nenas durante todo el procedimiento, mientras que desde el hospital destacaron: “El resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería”.

Por otro lado, se indicó que se trató de un embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico, una condición extremadamente infrecuente donde las bebas comparten una sola placenta, pero cada una se desarrolla en su propia bolsa amniótica.

Además, los médicos remarcaron que se trata de un caso de baja frecuencia y alta complejidad, que pone a prueba la capacidad de respuesta de cualquier hospital, mientras que desde la Secretaría de Salud de Chubut explicaron que este tipo de nacimientos son excepcionales y que no existen estadísticas precisas.

Tras el nacimiento de las trigemelas, el gobernador Ignacio Torres señaló: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia. Las tres bebas y su mamá están bien de salud”.

Este es el segundo caso documentado de trigemelas idénticas en la provincia, ya que, el primero se registró en Comodoro Rivadavia en agosto de 2019, pero solo una de las bebas logró sobrevivir.