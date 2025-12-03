Denuncia y oposición a la designación de una jueza de Garantías de Metán

Una fuerte polémica se generó el sur de la provincia por una objeción presentada para impedir que una abogada sea nombrada jueza de Garantías 1 de Metán.

El pasado 3 de noviembre el Consejo de la Magistratura de Salta, luego de un concurso de postulantes, resolvió seleccionar para la cobertura del cargo, conforme a los fundamentos y a las calificaciones, por orden de puntaje a Vanesa Herrando (66,99), María Cecilia Corral Martín (60,40) y Valeria García (60,04).

Luego el Ejecutivo envió al Senado el pliego para la designación de Corral Martín como jueza de Garantías, para cubrir el cargo que dejó por su jubilación el exjuez, Mario Herminio Teseyra.

"Presenté la objeción porque soy tío de ella, hermano del padre y ellos hicieron mucho daño. Teníamos un juicio sucesorio de mi papá y se han perdido partes fundamentales del expediente que se extravió de los Tribunales de Metán, porque ella los robó", dijo José Manuel Corral, quien presentó la objeción en el Senado y es pariente de la abogada María Cecilia Corral Martín.

"También sacó parte del expediente de un desalojo en un campo e hizo desaparecer el concurso y quiebra del padre de ella. Lo pudo sustraer porque ella trabaja en Tribunales", aseguró el vecino de Rosario de la Frontera.

Corral dijo que por eso radicó la denuncia en la Brigada de Investigaciones. "Es lógico darle a conocer a la sociedad para ver qué hace la Cámara de Senadores de la provincia porque esta persona, sin ser jueza todavía y formando parte de la Justicia, me hizo un desalojo fraudulento del campo y me dejó sin nada", aseguró José.

"Yo espero que el Senado sea honorable y rechace el pliego de la doctora Corral Martín porque tiene que ser designada una persona por mérito, por honorabilidad y sobre todo sin antecedentes de este tipo", remarcó.

En la presentación en el Senado José Corral fundamentó la objeción, en "la conducta antijurídica que tuvo la postulante en el marco de tres procesos judiciales en donde su progenitor fue parte (demandado-concursado-heredero). La postulante no fue parte en ninguno de esos expedientes, además de desempeñarse en ese momento como funcionaria de la Defensoría Penal del Distrito Metán".

"La postulante fue objeto de denuncias penales por mi parte, formuladas vía web ante el Ministerio Público Fiscal, cuyo objeto versa sobre la desaparición dolosa de expedientes judiciales civiles en los cuales su progenitor tenía un interés patrimonial respecto a dos inmuebles rurales, los cuales también eran reclamados por mi parte. Así también, se hizo el pertinente manifiesto de la situación procesal irregular cometido por la postulante en el Expte. N°17848/14 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Metán y ante Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera en fecha 09/02/24 por violencias cometidas en contra de mi hijo discapacitado", dijo.

"En dichos expedientes, actualmente desaparecidos, estaban incorporados un "acuerdo transaccional", en su original y copias certificadas, acuerdo donde el progenitor de la postulante se obligó voluntariamente a transferir los inmuebles rurales en favor de la sucesión de nuestro progenitor, sobre los cuales tenemos vocación hereditaria, pero nunca cumplió esa obligación", destacó José Corral en su objeción ante el Senado.

Otra nota al Senado

En la jornda de hoy José Corral enviará otra nota a la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara de Senadores de la provincia. "Vengo por este acto a adjuntar, a la objeción de pliego precedentemente realizado por ante ésta Cámara en contra de María Cecilia Corral Martín, copia de Legajo de Investigación N°185/25 que se tramita por ante la Fiscalía Penal del Distrito Judicial Sur-Metán, caratulados: "Cecilia Corral Martín s/Defraudación por ocultamiento de expediente".

Corral destacó que "se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Cecilia Corral Martin por el delito de defraudación por ocultamiento de expediente previsto el art. 173 inc. 8 del Código Penal, en virtud de los elementos recabados por el Fiscal en la investigación. Fundamentalmente el informe del Juzgado Civil de 1era Nominación del Distrito Judicial Sur- Circunscripción Metan, a cargo del Dr. Humberto Raúl Álvarez. Del cual surge en forma clara del segundo párrafo que Cecilia Corral Martin retira el Expediente N° 17484/14 caratulado: Rodríguez Humberto Valentín C/Corral Juan Carlos S/ Prescripción Adquisitiva, los lleva en préstamo en fecha 15/02/24 y es devuelto por Corral Martín el 26/02/24 dejándose constancia que solo devuelve el segundo cuerpo".

Investigación suspendida

Corral destaca en la nueva presentación que "la investigación Fiscal sospechosamente se encuentra suspendida por notificación del Coordinador General de la Provincia Dr. Pablo Rivero al Fiscal Penal N° 2 de Metán. De lo cual solicité ante la Fiscalía las explicaciones de por qué la Procuración suspende la imputación y posterior investigación. Sres. Senadores esta situación está manifestando un manejo de la Justicia por los funcionarios que están en los más altos cargos del sistema de Justicia, para encubrir las conductas ilegales de Corral Martin con el único fin de engañarlos y suspender la imputación de la misma, para que Uds. la honorable Cámara le de acuerdo a su pliego"

"¿Cómo sabe la Procuración de la Imputación?. A la Sra. Corral se la notifica que asista a audiencia de imputación para el día 1 de Diciembre del 2025, el 28 de Noviembre del 2025, y el día 30 de Noviembre del 2025 (DIA DOMINGO) con una rapidez absoluta, el Fiscal interviniente que promueve la imputación en cumplimiento del mandato constitucional por el que fue designado, es notificado para que asista primeras horas del día 01/12/2025 con las actuaciones por las que se investiga a Corral, y se le ordene prorrogar los actos procesales que estuvieron notificados con antelación a la presente ( o sea la imputación)", destacó José Corral.

Fraude con expediente

