PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Bingo de la Liga Salteña de Fútbol
Atletas Master
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Pichanal
Ministerio de Educación de Salta
Reducción de Mortalidad Materno Infantil
Cafayate
Fentanilo contaminado
Bingo de la Liga Salteña de Fútbol
Atletas Master
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
Pichanal
Ministerio de Educación de Salta
Reducción de Mortalidad Materno Infantil
Cafayate
Fentanilo contaminado

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Rescatan a cuatro menores encerrados solos varios días

Luego de una denuncia por abandono, se supo que no se alimentaban desde el sábado, día en el que su mamá los dejó encerrados y se retiró del domicilio.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 02:02
Cuatro niños abandonados por su madre en Misiones.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Personal de la Unidad Regional II de Policía de Misiones asistió hasta la localidad de Villa Bonita por una alerta ciudadana sobre cuatro niños que se encontraban en estado de vulnerabilidad extrema dentro de un departamento de alquiler situado sobre la calle Puerto Iguazú.

"Al arribar al inmueble, se constató la presencia de un niño de 2 años, dos niñas de 3, y otra de 4, quienes permanecían encerrados y sin alimentos desde el sábado por la tarde, momento en que su madre se habría ausentado del domicilio, sin datos actuales sobre su paradero", destaca el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Ante el cuadro crítico de los menores, los efectivos en primera instancia adquirieron alimentos de primera necesidad para brindar asistencia inmediata, como así también dieron intervención al gabinete interdisciplinario policial de esa jurisdicción.

En medio del operativo, los agentes se lograron contactar con la Mary Graciela R. (26), tía de los niños, "quien se hizo presente en el lugar y manifestó desconocer la situación en la que se encontraban sus sobrinos".

Ante la situación, se procedió a la entrega de los menores a su tía para guarda y custodia responsable, hasta tanto se definan nuevas medidas del sistema de protección.

En paralelo que se realizaron entrevistas con los vecinos, quienes coincidieron en que la situación detectada sería habitual y que la madre los dejaría solos, encerrados y sin alimentos durante varios días.

La causa fue informada al Juzgado y organismos provinciales competentes para la continuidad de las investigaciones.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD