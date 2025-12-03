Cafayate: clausuran local porque el dueño "hace lo que quiere"

La Municipalidad de Cafayate dictó una clausura preventiva contra el local comercial "Pueblo Mío", ubicado en calle San Martín 15, cuyo titular es Facundo Gabriel Guzmán. La medida se dispuso luego de que los inspectores de Comercio y Bromatología detectaran reiteradamente graves incumplimientos normativos, situaciones de riesgo sanitario, falta de habilitación y una actitud obstructiva del empresario durante los procedimientos oficiales.

El operativo quedó registrado en un acta labrada el 20 de noviembre de 2025, donde se detalla que el establecimiento funciona como restaurante sin espectáculo y vinoteca, pero no cuenta con la documentación mínima exigida para operar. Entre las irregularidades más importantes figuran: falta de habilitación comercial vigente; venta de bebidas alcohólicas sin autorización; ausencia de certificación emitida por Bomberos; falta de apto sanitario y de condiciones de higiene básicas; inexistencia de procedimientos de manipulación de alimentos; actitud evasiva y entorpecimiento de la inspección.

La Resolución Municipal Nº 221/25, describe que el local ya contaba con actuaciones anteriores, donde se le habían formulado observaciones y sanciones administrativas previas por los mismos incumplimientos. Lejos de corregir la situación, Guzmán persistió en desoír las normativas y las advertencias oficiales.

De acuerdo con la resolución, el establecimiento no cumple con ninguno de los requisitos sanitarios, bromatológicos ni de seguridad, lo que imposibilita su habilitación legal. Además, la actitud "evasiva y obstructiva" del empresario durante las inspecciones fue considerada un agravante determinante.

Empresario cuestionado

A la gravedad de las irregularidades detectadas se suma un dato que generó fuerte malestar entre comerciantes de la zona: según relatan, Guzmán rompió la faja de clausura colocada por la Municipalidad para continuar trabajando dentro del local y avanzar con obras en la línea municipal de la vereda, sin ningún tipo de autorización.

La situación derivó en nuevas denuncias de comerciantes vecinos, que señalan que el responsable de "Pueblo Mío" no solo desconoce la autoridad municipal sino que genera situaciones de tensión y conflicto con los comercios cercanos. "Hace lo que quiere, como si las reglas fueran para todos menos para él", expresaron fuentes del sector comercial consultadas.

La reiteración de incumplimientos, sumada al conflicto con comerciantes vecinos, expone un caso que trasciende lo administrativo para mostrar un clima de creciente malestar en el centro de Cafayate. Mientras la Municipalidad avanza con controles más estrictos en locales gastronómicos, la conducta de Guzmán se transformó -según describen fuentes del municipio- en un símbolo de resistencia a las reglas y desprecio por la normativa vigente. Un dato no menor es que Facundo Guzmán fue concejal en Cafayate, militante del kirchnerismo y candidato a diputado provincial por el frente "Salta va con Felicidad", con lo cual no podría desconocer la reglamentación.

Con esta clausura preventiva, la intendencia busca marcar un precedente para impedir que prácticas de este tipo se reproduzcan, especialmente en un rubro donde la seguridad alimentaria y el cumplimiento de habilitaciones formales esenciales.