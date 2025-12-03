Auto robado y recuperado en Tartagal tras una rápida alerta al 911

La mañana del martres avanzaba con normalidad en Tartagal cuando una comunicación ingresó al Sistema de Emergencias 911: un vehículo había sido sustraído de una vivienda ubicada en avenida Macacha Güemes. La denuncia, realizada casi de inmediato, activó un operativo que combinó patrullajes, alertas vecinales y un seguimiento territorial que terminó por dar resultado en menos de lo esperado.

De acuerdo a fuentes policiales, el Distrito de Prevención 4 desplegó móviles en distintos accesos y avenidas claves de la ciudad. Minutos después, un dato aportado por vecinos que circulaban por la zona llevó a los uniformados hasta el cruce de Ruta Nacional 34 y calle Necochea, un punto donde el tránsito pesado y los caminos laterales suelen funcionar como pasajes de escape para quienes intentan evitar controles.

Allí, el vehículo -un auto cuyo modelo no fue detallado oficialmente- apareció abandonado, sin señales de daño, pero con detalles que llamaron la atención de los investigadores. Testigos que estaban en el lugar señalaron que los ocupantes habrían dejado el automóvil pocos minutos antes y se habrían retirado a pie, incluso arrojando la llave entre los pastizales, lo que obligó a los propietarios a rastrear el sector junto al personal policial.

Mientras la División Criminalística realizaba las primeras pericias, la presencia de los dueños del vehículo dejó en evidencia el impacto que generó el hecho en el barrio. Según lo que mencionaron ante las cámaras de un medio local que transmitía en vivo, su vivienda se encuentra en la zona de Concepción, detrás del complejo penitenciario, desde donde el auto fue sustraído durante las primeras horas del día.

La escena se desarrolló en tiempo real para los vecinos que transitaban la RN 34, sorprendidos por el despliegue de la Policía que logró ubicar el vehículo. Finalmente, tras las actuaciones de rigor, el auto fue restituido a su propietaria, quien debió formalizar la denuncia.

En la investigación intervienen la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1, que ahora deberán determinar cómo fue sustraído el vehículo, si hubo participación de más personas y si el abandono en plena ruta respondió a un intento de fuga frustrado o a una maniobra improvisada ante los patrullajes.