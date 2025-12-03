Una nueva camada de artistas salteños se prepara para brillar en “Entrelazados”

La Escuela de Ballet y Teatro Musical Candela García Schwarcz presentará el martes 9 de diciembre, a las 21, una nueva edición de su espectáculo anual en el Teatro Provincial, esta vez bajo el nombre “Momentos: Entrelazados”. La propuesta está inspirada en las Fiestas Populares del mundo, que servirán como hilo conductor para un recorrido artístico que combina danza, música y puestas teatrales realizadas por alumnos de diferentes niveles y disciplinas.

Con más de 25 años dedicados a la formación de jóvenes talentos, la institución reafirmará en escena el trabajo que la distingue en la provincia y fuera de ella. En esta oportunidad, además, el espectáculo tendrá un momento especial: siete alumnas que completan su formación subirán al escenario para su última presentación. Se trata de Agustina Cardozo, Agustina Giménez, Ludmila Moya, Morena Virrueta, Victoria Chañi, Zoe Agüero y Zoe Figueroa, quienes cerrarán un ciclo de aprendizaje acompañado por la dirección de la maestra Candela García Schwarcz.

La velada comenzará con una intervención artística en el hall del teatro, donde el público podrá sumergirse en la estética del Carnaval de Venecia, que abrirá la puerta a un espectáculo pensado para resaltar la expresividad y el crecimiento de los estudiantes. Desde la escuela destacan que la función será una instancia para valorar el compromiso del alumnado y el trabajo sostenido del equipo docente, integrado por más de 20 maestros especializados.

Las entradas para asistir se encuentran disponibles a través de www.vamos.gob.ar.

Una escuela que forma artistas con mirada integral

Con una trayectoria de más de dos décadas y media en la vida cultural de Salta, la Escuela de Ballet y Teatro Musical mantiene como eje la formación artística acompañada de valores como la disciplina, la constancia y la responsabilidad. Sus estudiantes se desempeñan en compañías, teatros y producciones de distintos países, tanto en el ámbito del ballet clásico como en el teatro musical.

La institución orienta su trabajo a que cada niño y joven pueda desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje progresivo y contención. El proceso se adapta a las necesidades de cada estudiante, acompañando sus búsquedas personales y su crecimiento dentro de las disciplinas que eligen. El cuerpo docente está integrado por profesionales con formación específica, muchos de ellos formados en la misma escuela, que participan de instancias permanentes de capacitación. La más reciente estuvo centrada en neurodivergencias, con el objetivo de sumar herramientas educativas para el acompañamiento de niños y adolescentes.

Este año, parte del alumnado integró la delegación argentina que participó del Youth Grand Prix (YGP), uno de los concursos internacionales de danza más prestigiosos del mundo, donde se reúnen bailarines seleccionados de diferentes semifinales.