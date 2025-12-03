La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad informa que se agotaron los cupos para las Colonias de Vacaciones Inclusivas. En tan solo dos días de inscripciones ya no quedan lugares en el Carlos Xamena y tampoco en el Nicolás Vitale. Hubo una gran demanda y largas filas para anotar a los chicos.

Habrá una cifra récord de niños de 6 a 13 años sumando los dos complejos durante las colonias de 2026, ya que asistirán más de 700 chicos, superando el número de este año.

Teniendo en cuenta que los cupos se terminaron rápidamente, se creó una lista de espera por si algún niño finalmente no puede asistir, dejando libre su cupo.

Hay un gran entusiasmo por parte de los familiares de los chicos, ya que tienen gran expectativa porque sus niños pasen un gran verano junto a los profesores de la Agencia Salta Deportes.

