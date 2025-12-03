PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Muralismo
Faena clandestina
entrelazados
El tiempo en Salta
Colonias de vacaciones
Día del Médico
Salta
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Muralismo
Faena clandestina
entrelazados
El tiempo en Salta
Colonias de vacaciones
Día del Médico
Salta
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Se agotaron los cupos para las Colonias de Vacaciones Inclusivas

En tan solo dos días de inscripciones ya no quedan lugares en el Xamena y tampoco en el Nicolás Vitale. Hubo una gran demanda y largas filas para anotar a los chicos. Habrá más de 700 niños entre los dos complejos.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 12:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad informa que se agotaron los cupos para las Colonias de Vacaciones Inclusivas. En tan solo dos días de inscripciones ya no quedan lugares en el Carlos Xamena y tampoco en el Nicolás Vitale. Hubo una gran demanda y largas filas para anotar a los chicos.

Notas Relacionadas

Habrá una cifra récord de niños de 6 a 13 años sumando los dos complejos durante las colonias de 2026, ya que asistirán más de 700 chicos, superando el número de este año.

Teniendo en cuenta que los cupos se terminaron rápidamente, se creó una lista de espera por si algún niño finalmente no puede asistir, dejando libre su cupo.

Hay un gran entusiasmo por parte de los familiares de los chicos, ya que tienen gran expectativa porque sus niños pasen un gran verano junto a los profesores de la Agencia Salta Deportes.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD