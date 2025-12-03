PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día del Médico
Salta
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Cámara de Diputados Nacional
Martín Menem
Cámara de diputados
Virginia Gallardo
Día del Médico
Salta
concejo deliberante
Salta
Cámara de Diptuados de la Nación
Cámara de Diputados Nacional
Martín Menem
Cámara de diputados
Virginia Gallardo

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Cartonazo

Cartonazo: ganadores de la semana

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 16:50
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Cartonazo sigue premiando a sus lectores: en esta ocasión a Ceballos Olinda Azucena de J. V. González, Albornoz Romina de Gral. Güemes y Brizuela José Sebastián de Capital, ganaron  $233.333 cada uno  con el cartón completo de la semana 35. 

Este sábado comienza una nueva edición del Cartonazo, la semana 37, con un pozo de $ 1.000.000. Ya sabés que con la compra del diario de los sábados, obtenés tu cartón. Controlá los números publicados de domingos a miércoles y, si sos ganador, comunicate al 0387 4246-314. IMPORTANTE: tenés tiempo de reclamar tu premio hasta el miércoles, 18 hs. 

Controla los números en la página del diario https://www.eltribuno.com/salta - o en la góndola del Alto Noa Shopping o ingresa los días miércoles a nuestro sistema https://www.cartonazo.com.ar/eltribuno/, colocá el código del cartón y verificá en un segundo si saliste premiado.

Tenés muchas opciones para controlar tu cartón. No te quedés con las ganas y jugá al Cartonazo!!! 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD