Vuelve la Carpa de las Estrellas, esta vez, en el estadio Padre Martearena... sí, en el estadio Martearena

La Carpa de las Estrellas regresa con todo este fin de año y en un nuevo lugar: el estadio Padre Martearena. La gran apertura de la carpa de los salteños será este domingo 14 de diciembre, desde las 17.

Este año, la gran movida tendrá un nuevo escenario: el estadio Padre Martearena, sí, el recinto del fútbol salteño ahora albergará el gran evento que reúne multitudes con los principales artistas de la música tropical, carpera y folclórica.

En el estadio Martearena, la Carpa de las Estrellas brindará mayor comodidad, mejores espacios y estacionamiento más amplio, y contribuirá para un mejor despliegue de seguridad.

La gran apertura será el domingo 14 de diciembre y contará con la conducción de Marcela Baños, la reconocida voz e imagen del programa Pasión de Sábado.

La primera grilla de artistas

La primera jornada de fiesta y alegría tendrá las destacadas presencias de referentes musicales: Rodrigo Tapari, Rocío Cruz, Banda XXI, el Dipy, Chiretes, Víctor Herbas y Dany La Voz.

Próximamente se dará a conocer el precio de las entradas y la modalidad de venta.

Por lo pronto, la alegría está asegurada en este cierre de año con el regreso de la carpa de los salteños en el estadio Padre Martearena.

Artistas invitados

• Rodrigo Tapari

• Rocío Quiroz

• Banda XXI

• El Dipy

• Chirettes

• Dany La Voz

• Víctor Herbas

El regreso de la Carpa de las Estrellas