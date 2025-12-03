Autosol vuelve a encender su esquina histórica de Zabala y La Rioja y recupera un punto clave para los salteños

Después de años de historia, visitas diarias y clientes que nunca dejaron de buscarlo, Autosol Volkswagen reabrió su tradicional local de Zabala y La Rioja, un espacio emblemático para quienes crecieron identificando esa esquina como un punto seguro para consultar, comparar y elegir su próximo auto.

La reapertura devuelve a la ciudad un lugar que, aun cerrado como salón de ventas, nunca dejó de recibir gente. “Los clientes seguían viniendo. Para muchos, este fue siempre el punto de referencia”, cuenta el asesor Edgar Lamonaca, que conoce de memoria las historias, dudas y recorridos de quienes llegan desde distintos rincones del interior.

Un regreso esperado en la zona más automotriz de Salta

Con su sede principal funcionando en Santa Fe 698, Autosol decidió volver a su esquina más simbólica: un sitio estratégicamente ubicado en una zona donde conviven reventas, talleres y compradores que buscan usados confiables y 0 km con respaldo oficial.

Lamonaca lo resume así: “Este fue el primer gran local de Autosol. Acá empezó todo. Muchos clientes antiguos siguen pasando por esta esquina como si nunca hubiéramos cerrado”.

Esa lealtad fue determinante para recuperar el espacio y convertirlo nuevamente en un segundo centro de ventas, pensado para agilizar consultas y ofrecer atención inmediata a quienes buscan:

Vehículos 0 km

Usados peritados y seleccionados

Tasaciones con precios actualizados

Planes de financiación y ahorro

Evaluación y asesoramiento personalizado

Usados seleccionados, documentación en regla y transparencia total

Hoy Autosol cuenta con más de 100 unidades usadas, revisadas por especialistas y con la documentación lista para transferir.

“Son autos que pasaron por manos expertas. El cliente puede verlos, compararlos y confiar en lo que compra”, explica Lamonaca.

Además, cuando un usuario deja su vehículo como parte de pago, la concesionaria se encarga de todo el trámite hasta el traspaso oficial, evitando problemas legales o demoras futuras.

Lamonaca indica que tendrán bonificaciones y beneficios exclusivos en la reapertura.

En 0 km, se suman nuevas condiciones de rentabilidad y tasaciones competitivas para quienes entreguen su usado.

Horarios y próxima etapa del local

El espacio ya está operativo mientras avanzan obras de renovación y ploteo:

8.30 a 13.00

14.00 a 18.00

“Los clientes pedían volver a este punto histórico. Y gracias al apoyo del directorio, hoy esa esquina vuelve a ser parte viva de Autosol”, concluye Lamonaca.