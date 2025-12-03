Sporting reabre su sucursal Salta II en Peatonal Alberdi 82 y presenta una tienda renovada para los amantes del deporte

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Sporting, una de las cadenas líderes en calzado e indumentaria deportiva en Argentina, reabre las puertas de su sucursal Salta II, ubicado en Peatonal Alberdi 82. El local fue completamente renovado y ofreciendo un espacio más moderno, cómodo y preparado para las últimas tendencias deportivas.

Sporting: más de 80 años de trayectoria en indumentaria y calzado deportivo

La marca forma parte de Antonio Luquin SACIFI, empresa argentina con más de 80 años de historia y presencia en 12 provincias y más de 80 sucursales en todo el país.

Desde 1938, Sporting se consolida como referente nacional en productos deportivos, combinando calidad, variedad y una atención cercana que acompaña a generaciones de clientes.

Una sucursal renovada en pleno centro de Salta

La nueva sucursal incorpora un diseño pensado para que los clientes encuentren de manera simple y rápida todo lo que buscan:

Calzado deportivo para running, training, moda, trekking entre otros.

para running, training, moda, trekking entre otros. Indumentaria deportiva para hombres, mujeres y niños

para hombres, mujeres y niños Accesorios y equipamiento de las principales marcas

y equipamiento de las principales marcas Nuevos espacios que agilizan el recorrido y la atención

La renovación apunta a mejorar la experiencia del cliente, uno de los valores centrales de Sporting: tiendas claras, cómodas, bien señalizadas y con equipos preparados para asesorar de forma personalizada.

Sporting invita a todos los salteños a conocer su tienda renovada

La reapertura de Sporting Salta II marca un nuevo paso en el crecimiento de la marca, que continúa expandiéndose por el país con locales modernos, surtidos completos y una experiencia de compra pensada para el cliente.

Quienes visiten la tienda podrán disfrutar de un espacio único, promociones especiales y todas las novedades del mundo del deporte.

Encontranos en:

Peatonal Alberdi 82

Horarios de atención:

De lunes a viernes de 9 a 13 hs y 17 a 21 hs - sábados: 9 a 13:30 hs y 17:30 a 21 hs