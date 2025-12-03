Salta redujo la mortalidad materna y ya acompañó a 4.300 embarazadas

En Salta, la iniciativa "Embarazo y maternidad segura" de Unicef Argentina con el apoyo del programa MSD para madres ya acompañó a 4.312 mujeres gestantes y a sus bebés recién nacidos en las maternidades de Orán, Tartagal y General Güemes, tres hospitales públicos que funcionan como referencia en la provincia.

El objetivo es transformar la experiencia perinatal, durante el embarazo, el parto y el puerperio, mediante intervenciones que garanticen los derechos de mujeres embarazadas y puérperas para prevenir la morbimortalidad materna y mejorar la salud de los bebés recién nacidos, desde un enfoque intercultural.

La directora de Materno e Infancia de la Provincia de Salta, Patricia Leal, destacó que este trabajo conjunto con Unicef y MSD "comenzó en 2021, con el trabajo en maternidades con una visión intercultural para tratar de mejorar y disminuir nuestras dificultades en cada una de ellas, y ahora, en esta segunda porción del trabajo se trata de poder mejorar la calidad de atención y esto lleva a que podamos tener accesibilidad a capacitación en nuestras maternidades de todo el recurso humano".

Mortalidad materna

Leal detalló que la provincia logró reducir la mortalidad materna en un porcentaje muy importante. "El 2024 se cerró con siete mortalidades maternas. La salud materna es una situación que nos ocupa y nos preocupa en toda la provincia", informó.

Entre los principales desafíos mencionó "sostener el control prenatal accesible a todas las pacientes, fortalecer la capacitación y mejorar las infraestructuras en nuestras maternidades". Además, adelantó que el próximo objetivo es conformar una red perinatal de traslado para mujeres embarazadas, similar a la red neonatal que funciona las 24 horas, los siete días de la semana.

La oficial de Salud de Unicef en Argentina, Julia Anciola, explicó que el programa -que también se implementa en Misiones y Santa Fe- se desarrolla durante dos años y busca un involucramiento multinivel que permita sostener los cambios en las prácticas de los equipos de salud.

Indicó que se realizaron mentorías con profesionales expertos, y que cada institución elaboró su propia línea de base de indicadores perinatales, lo que permite monitorear la transformación. Afirmó que ya se observan cambios de prácticas de bajo costo y alto impacto, cuyos resultados más amplios se verán a mediano y largo plazo.

Sobre la continuidad del programa, anticipó que, gracias al apoyo de MSD, habrá un nuevo año de implementación con acompañamiento a los equipos, acciones de difusión de derechos y cuidados durante el embarazo, parto y posparto, y trayectos formativos para seguir fortaleciendo habilidades.

"Desde Unicef acompañamos a los Estados en la mejora de la calidad y la seguridad de la atención, para que las maternidades sean lugares accesibles y seguros, donde las mujeres y personas gestantes se sientan confiadas de asistir a sus controles, transitar su parto y recibir a su hijo o hija en un entorno cuidado. Existe una ley, la 25.929 de Parto Respetado, que establece todos los derechos de la persona gestante, del recién nacido y de su familia en ese momento tan importante. Por eso también es fundamental que conozcan cuáles son sus derechos durante el parto y el nacimiento", finalizó.

MSD: una década de apoyo global

El director regional de Impacto Social y Sostenibilidad de MSD Latinoamérica, Kleber Santos, subrayó que la participación de la compañía se enmarca en el programa MSD para Madres, una iniciativa global que la firma impulsa desde hace más de 10 años para "crear un mundo en el que ninguna mujer tenga que morir mientras da vida. Es un honor enorme para nosotros financiar este proyecto y ver el impacto que se está teniendo acá en el territorio de Salta. Estamos muy orgullosos ", afirmó Santos.

Kleber y Anciola mantuvieron una reunión con el ministro de Salud Pública, Federico Mangione y la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, ayer, en el Centro Cívico Grand Bourg, en la que revisaron los avances del programa. Luego, realizaron una visita técnica al hospital "Dr. Joaquín Castellanos", de General Güemes, donde revisaron el plan de fortalecimiento y dialogaron con usuarias del servicio para relevar experiencias vinculadas al acompañamiento y calidad de atención.

Hoy, desde las 10, se desarrollará un taller de cierre.