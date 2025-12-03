Los looks de los famosos en la fiesta de los Personajes del Año de Gente

Gente realizó la gala con los Personajes del Año a la que asistieron las celebridades que más se destacaron durante 2025 y los famosos se vistieron de gala para el evento.tVi3ug

La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en la celebración y tiene una galería de fotos con los looks que eligieron los famosos para el momento de la foto.

Predominó como siempre el color negro, aunque también se vieron muchos vestidos en plateado y algunos en la gama de los marrones, que sigue siendo tendencia desde el invierno y se mantiene para el verano.

Yanina Latorre. Foto: NA - Juan Foglia

Julieta Poggio. Foto: NA - Juan Foglia

Moria Casán. Foto: NA - Juan Foglia

Migue Granados. Foto: NA - Juan Foglia

Paula Chaves. Foto: NA - Juan Foglia

Luck Ra. Foto: NA - Juan Foglia

Leandro Paredes y Camila Galante. Foto: NA - Juan Foglia

Mariana Fabbiani. Foto: NA - Juan Foglia

Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Foto: NA - Juan Foglia

Analía Maiorana y Diego Santilli. Foto: NA - Juan Foglia

Pampita. Foto: NA - Juan Foglia

Daniela Celis. Foto: NA - Juan Foglia

Más imágenes del evento

Mirtha Legrand. Foto: Revista Gente

Ángel de Brito y Yanina Latorre. Foto: Revista Gente

Julieta Prandi. Foto: Revista Gente

Nati Jota, Yanina Latorre y Sofi Gonet. Foto: Revista Gente