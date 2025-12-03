Detenido por un requerimiento judicial en Capital: Tenía pedido de captura por robo calificado

La mañana avanzaba con tranquilidad en Villa Soledad cuando un patrullaje preventivo derivó en la detención de un hombre que, según confirmaron fuentes oficiales, contaba con un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado. La intervención se produjo en el pasaje Los Artesanos, una de las zonas donde los operativos de seguridad suelen reforzarse debido a la circulación constante de vecinos y comercios.

Durante la recorrida, efectivos del Departamento Seguridad Urbana de Capital identificaron a un hombre de 44 años y procedieron a verificar sus datos, tal como dicta el protocolo de control. Fue en ese momento cuando detectaron el requerimiento judicial que pesaba sobre él. La alerta activó el procedimiento correspondiente y motivó la inmediata detención del sospechoso.

Fuentes policiales señalaron que, una vez constatada la situación, se notificó al Tribunal de Juicio Sala III, encargado de intervenir en la causa original que motivó el pedido de captura. El hombre quedó a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias previstas en el expediente.