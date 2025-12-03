PUBLICIDAD

3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Parque San Martín
Cafayate
Hojas de coca
peregrino solitario
Salud publica
Rio Piedras
Oferta Educativa
Casa Propia
Mundial de Rugby
Vida y Tendencia

Cerrillos se prepara para la XXII Expo Futuro: una muestra de talento y oficios

El evento se realizará el viernes 12, desde las 18.30, en la plaza Serapio Gallegos. La comunidad podrá conocer de cerca los trabajos que se realizaron durante en todos los cursos que brinda la ONG.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 06:47

La plaza Serapio Gallegos volverá a convertirse en un gran taller a cielo abierto. El viernes 12 de diciembre, desde las 18.30, Cerrillos será sede de la “XXII Expo Futuro”, un encuentro que cada año reúne a cientos de vecinos para conocer de cerca las producciones de los cursos de formación de la Fundación Futuro, dirigida por el Lic. Carlos Jorge y la docente Silvia Kratky.

Durante todo el ciclo 2025, las prácticas de los distintos oficios se realizaron en instituciones y viviendas particulares. Los vecinos aportaron materiales; la Fundación, el conocimiento y la mano de obra. El resultado fue muy positivo, ya que por un lado los estudiantes ganaron una experiencia real; y por el otro, muchas familias e instituciones pudieron mejorar sus espacios gracias a este modelo de trabajo comunitario.

La Expo será un espacio para recorrer, preguntar y descubrir todo lo que los alumnos aprendieron en los talleres que la Fundación ofrece en Cerrillos y La Merced, con cursos que van desde la gastronomía hasta la marroquinería, pasando por decoración, costura, informática, barbería y más.

Un evento para toda la familia

La Expo Futuro invita a los vecinos a recorrer stands, conocer productos elaborados por los alumnos y disfrutar una tarde de aprendizaje, creatividad y encuentro. Es la oportunidad ideal para ver cómo la formación profesional transforma vidas y comunidades. La entrada es libre y gratuita.

Los cursos que se exhibirán

Desde la Fundación Futuro informaron que, los cursos anuales que dicta con Resolución Ministerial, son: Gastronomía y Catering, Panadería y Pastelería, Computación Básica, Peluquería y Peluquería Superior, Carpintería, Decoración de Eventos, Albañilería e Instalaciones Sanitarias, Ayudante de Cocina (en La Merced) y Peluquería Básica (en La Merced)

Además, en Cerrillos se dictan capacitaciones como Barbería, Esteticista para Tratamiento Integral de Uñas, Iniciación al Corte, Corte y Confección, Bordado, Marroquinería, Tejido, Inglés, Informática para la Administración, Oratoria, Pastelería, Armado y Decoración de Tortas, Ramas de Cerámica, Artes y Oficios, Maquillaje Artístico, y Orfebrería y Cuero. Y en La Merced, vecinos y estudiantes acceden a cursos de Costura, Marroquinería, Macramé, Barbería, Informática, Ayudante de Cocina y Peluquería Básica

