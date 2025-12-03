Intendentes respaldan la propuesta de bajar el IVA que pagan los municipios de 21% al 10,5%

La discusión por los recursos que llegan a los gobiernos locales volvió al centro de la escena en la Cámara de Diputados. Recientemente, en una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, una decena de intendentes de distintos puntos del país respaldaron la iniciativa impulsada por la salteña Yolanda Vega, quien propuso reducir el IVA que pagan los municipios del 21% al 10,5%.

La legisladora de Innovación Federal y exintendenta de San José de los Cerrillos, explicó que la medida busca aliviar las cargas financieras locales, impulsar el desarrollo y garantizar que los municipios puedan seguir prestando servicios esenciales. “Es un verdadero motor de desarrollo local y regional, un plan de estímulo económico para la base del Estado”, afirmó durante su intervención.

Un reclamo común

Los jefes comunales coincidieron en que la caída de ingresos y el aumento de las demandas ciudadanas están poniendo en jaque la gestión diaria. “Somos los primeros en la trinchera ante las quejas de los vecinos y cada vez hay más demandas”, remarcó la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, al describir el impacto social de la situación económica y el recorte en fondos nacionales.

Chahla señaló además que su municipio dejó de recibir la porción correspondiente de la coparticipación del impuesto al combustible, lo que afecta obras claves. “Necesitamos dos obras de infraestructura urgentes para evitar inundaciones y no tenemos los fondos. Queremos darle más servicios al vecino sin tocarle el bolsillo”, advirtió.

Desde La Quiaca, Dante Velázquez fue contundente: “La Ley de Coparticipación no existe. Estamos cansados de posar para la foto y que después no pase nada”. Planteó que los municipios requieren “leyes claras y justas para todos”, más allá de cualquier bandera partidaria.

Federación Argentina de Municipios

El presidente de la FAM, Fernando Espinoza, también acompañó la propuesta de bajar el IVA municipal y describió un escenario crítico. “Hoy los municipios son inviables. Hay provincias que reciben hasta un 80% menos que hace dos años, y eso se traslada directamente a los gobiernos locales”, explicó.

Espinoza alertó especialmente sobre la crisis en la asistencia social: “Necesitamos recursos urgentes para que la gente no pase hambre. Antes de marzo tendremos problemas graves si no se refuerza la asistencia: chicos desnutridos y abuelos que no pueden comer”.

Remarcó además que los municipios “son el primer escalón de la democracia” y que la falta de recursos afecta áreas sensibles como la seguridad y la tecnología aplicada a la prevención del delito. Por eso, sostuvo: “Estamos de acuerdo con la reducción del IVA al 10%”.

Una medida con impacto directo

La propuesta impulsada por Vega apunta a bajar el costo operativo de los municipios, permitiendo que cuenten con más fondos propios para obras, servicios, programas sociales y fortalecimiento institucional. Con un IVA del 10,5%, los distritos podrían mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias sociales, financiar infraestructura básica sin depender exclusivamente de la Nación, reforzar áreas críticas como seguridad, asistencia directa y mantenimiento urbano y estimular la actividad económica local mediante inversiones y pagos a proveedores.

La diputada salteña adelantó que buscará convertir la iniciativa en un proyecto formal de ley, con el apoyo de intendentes de distintos partidos y regiones del país.