PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Parque San Martín
Cafayate
Hojas de coca
peregrino solitario
Salud publica
Rio Piedras
Oferta Educativa
Casa Propia
Mundial de Rugby
Parque San Martín
Cafayate
Hojas de coca
peregrino solitario
Salud publica
Rio Piedras
Oferta Educativa
Casa Propia
Mundial de Rugby

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Parque San Martín

Recuperan un carancho que no podía alzar vuelo en el pulmón verde de la ciudad

La Policía Rural y Ambiental de Salta intervino en el Parque San Martín para asistir a un ave rapaz que se encontraba inmovilizada. El ejemplar, de la especie carancho, fue capturado con las precauciones necesarias y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona para su rehabilitación.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 07:31
El carancho que fue rescatado en el pulmón verde más importante de la Ciudad de Salta, el Parque San Martín.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La presencia de la fauna silvestre en las áreas urbanas, aunque habitual, en ocasiones requiere la intervención de especialistas. Esto fue lo que sucedió recientemente en el Parque San Martín, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital salteña, cuando vecinos alertaron sobre un carancho (Caracara plancus) que presentaba dificultades para desplazarse y volar.

La División Policía Rural y Ambiental Capital respondió de inmediato al llamado. Al llegar al lugar, el personal constató que el ave se encontraba posada en un árbol y, si bien no mostraba signos de heridas graves a simple vista, no lograba realizar un vuelo sostenido, lo que indicaba algún tipo de impedimento físico o de salud.

La maniobra de rescate se ejecutó con cuidado extremo y siguiendo los protocolos establecidos para la manipulación de especies silvestres. El carancho, un ave rapaz de hábitos carroñeros y predadores que cumple un rol ecológico fundamental, fue capturado de manera segura por el personal, quienes priorizaron en todo momento el bienestar del animal.

Una vez asegurado, el ejemplar fue derivado a la Estación de Fauna Autóctona, el centro especializado donde recibirá la atención veterinaria necesaria. Allí se determinará la causa exacta de su incapacidad para volar y se iniciará un proceso de recuperación con el objetivo final de devolverlo a su hábitat natural.

La respuesta inmediata y la dedicación del equipo que participó del operativo, subrayando la importancia del trabajo articulado entre los vecinos y los organismos ambientales. Casos como este refuerzan la necesidad de proteger a especies como el carancho, fundamentales para el equilibrio natural de la región.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD