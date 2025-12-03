Un tren embistió a un automóvil en el acceso a Río Piedras

Un tren embistió hoy a un automóvil y lo arrastró varios metros en el acceso a la localidad de Río Piedras.

Ocurrió alrededor de las siete de la mañana cuando una formación circulaba por el sector y chocó a un automóvil Fiat Cronos, conducido por Mariela Ortega, una empleada municipal que reside en ese pueblo ubicado en el departamento de Metán.

La mujer resultó ilesa, pero por prevención fue llevada al centro de salud.

Al parecer se asustó cuando el tren tocó bocina y ella iba pasando con el automóvil. El problema es que en el lugar no hay barreras de seguridad que se accionen cuando pasa un tren. Como ocurre en muchas localidades del sur provincial, como San José de Metán, donde las vías del ferrocarril dividen en dos a la ciudad; o en el Galpón, donde los trenes pasan por la transitada ruta nacional 16.

Por la inseguridad que existe en esos cruces ya hubo varios accidentes, que arrojaron heridos y víctimas fatales.