Evaluan programas de niñez y alertan por baja vacunación

La Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia repasó este lunes las acciones desarrolladas durante 2025 y las políticas públicas previstas para 2026, en el marco de la última sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. El encuentro fue encabezado por la secretaria Carina Iradi y contó con la participación de la senadora Alejandra Navarro, junto a autoridades del área y referentes de distintos municipios.

Durante la apertura, Iradi destacó la implementación del Programa Federal de Primera Infancia, la elaboración de un anteproyecto de ley de denunciante protegido y la necesidad de fortalecer las políticas destinadas a infancias, adolescencias y familias. También advirtió sobre un retroceso "muy notorio" en el cumplimiento del calendario de vacunación obligatoria, situación que —señaló— pone en riesgo la salud de niños y niñas.

Entre las acciones expuestas se detalló el alcance del Programa Federal de Primera Infancia, que se ejecuta hasta 2027 en articulación con 55 municipios de 19 departamentos, con el objetivo de mejorar la capacidad de los centros de primera infancia, fortalecer la crianza y capacitar al personal. El programa incluye medidas específicas para pueblos originarios, personas con discapacidad, poblaciones rurales dispersas, afrodescendientes y migrantes.

Asimismo, se mencionó el Servicio de Acompañamiento Familiar, destinado a promover prácticas de cuidado y crianza segura en adultos responsables de niños de hasta 36 meses, y el Programa Comunidades y Crianza, implementado en nueve municipios, que permitió la formación de 192 promotores certificados que trabajan de manera ad honorem.

También se informó sobre la generación de módulos de capacitación en el marco de la Ley Nacional N° 27.709 (Ley Lucio), orientados a prevenir el maltrato y el abuso infantil, y sobre la realización de la primera jornada provincial de primera infancia, que reunió a más de 400 personas en noviembre.

En el cierre, Iradi presentó el nuevo programa de Padrinazgos, que busca generar vínculos entre niños, niñas y adolescentes institucionalizados y familias o personas adultas, y anunció que en 2026 se abrirán nuevas delegaciones de la Secretaría en Anta y Cafayate. Por su parte, la senadora Navarro planteó la necesidad de articular acciones urgentes en salud mental y adolescencia, con foco en las adicciones, y se mencionaron espacios de participación adolescente y de escucha, como la línea 102.