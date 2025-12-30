Invertirán $12 mil millones para arreglar escuelas

Enfocado en la puesta a punto de los edificios escolares antes del inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno avanza con la programación de las obras que se ejecutarán en establecimientos de toda la provincia. El jefe de Gabinete de ministros, Sergio Camacho, encabezó la reunión del Gabinete de Gestión que fue convocada para trazar la implementación de acciones específicas. El Tribuno pudo saber que se invertirán unos 12 mil millones de pesos en las reparaciones de los establecimientos educativos.

En este esquema, como sucedió años anteriores, participan intendentes, supervisores y directivos de las escuelas. De hecho, en el encuentro participó el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, además de los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; y de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; y el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente.

Durante el encuentro, se estableció que la cartera educativa definirá las prioridades y que los fondos serán enviados por Economía a los intendentes, quienes acompañarán y certificarán la realización de las obras que se ejecutarán durante el receso de verano para refacciones, mantenimiento de servicios esenciales y acondicionamiento general de los edificios escolares. Los jefes comunales trabajarán de forma directa con las autoridades escolares. A los municipios les quedarán dos meses para trabajar, ya que las clases arrancan el 2 de marzo.

"Esta modalidad de trabajo permite ordenar prioridades, optimizar recursos y dar respuestas más ágiles", indicó Camacho, para explicar que los Gabinetes de Gestión temáticos reunirán a quienes tienen responsabilidades directas con cada asunto que se trate, con una mirada puesta en el territorio y en la gestión efectiva.

De forma paralela, el Gobierno provincial continúa los trabajos previstos para mejorar y optimizar la infraestructura escolar previstos en el Plan Federal de Obras Públicas.

Las clases

El Ministerio de Educación y Cultura dio a conocer hace un par de semana el Calendario Escolar 2026 que regirá la organización del ciclo lectivo del próximo año. De esta manera, el primer día de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario, de gestión pública y privada, está programado para el 2 de marzo y el cierre para el 18 de diciembre.

Por otra parte, se informa que las vacaciones de invierno serán entre el 13 y el 24 de julio. El Ministerio de Educación y Cultura informa que el Calendario Escolar 2026 fue elaborado en el marco de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 508/25.