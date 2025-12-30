Javier Milei dijo que el reclamo por las Malvinas "no es negociable"

El presidente Javier Milei calificó ayer de "innegociable" la cuestión de Malvinas durante una entrevista con un diario británico y afirmó que "nunca" renunciará al reclamo de soberanía sobre el archipiélago. En diálogo con The Telegraph, el mandatario sostuvo que el territorio debería "ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".

"Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas", afirmó el Presidente al medio británico. "No es negociable", enfatizó.

Durante la entrevista, el mandatario abordó tanto la relación bilateral con el Reino Unido como los lineamientos generales de su política exterior. Adelantó que viajará a Reino Unido en 2026, para propiciar un acercamiento estratégico".

Milei subrayó que su Gobierno no tiene intención de renunciar al reclamo argentino, aunque aclaró que la estrategia oficial se apoya en el diálogo y en una visión de largo plazo. En ese sentido, remarcó que cualquier avance deberá darse por canales diplomáticos y en un marco de respeto por el derecho internacional.

Referencia hacia los habitantes de las islas

El Presidente también hizo referencia al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, una mención que suele generar debate en el plano interno. Desde el Gobierno explican que esta postura no implica abandonar la reivindicación de soberanía, sino adoptar un enfoque pragmático que permita reabrir instancias de diálogo actualmente estancadas.

En otro tramo de la entrevista, Milei repasó aspectos centrales de su gestión y defendió el rumbo económico adoptado desde el inicio de su mandato. Destacó la reducción del déficit fiscal, el ajuste del gasto público y las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo, al tiempo que reconoció el impacto social que esas medidas generaron.

En materia de política internacional, el mandatario reafirmó su alineamiento con los países occidentales y con economías de mercado abiertas.

Señaló que la Argentina busca reposicionarse en el escenario global mediante vínculos estratégicos con Estados Unidos, Europa e Israel, en sintonía con los valores que promueve su administración.

Acuerdo comercial

En paralelo, desde la Cancillería trabajan para acelerar un acuerdo comercial con el Reino Unido, sea por la vía bilateral o en conjunto con sus socios del Mercosur.