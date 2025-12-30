Joven de 16 fue imputada por el homicidio de su novio de 15

Ayer, la Justicia de Santa Fe imputó formalmente a la novia de Jeremías Monzón, el adolescente que había desaparecido en Santo Tomé y fue encontrado asesinado a puñaladas en una fábrica abandonada.

Tal como anticipó TN, la chica de 16 años fue imputada como coautora del crimen y continuará detenida con privisión preventiva, tras una audiencia a puertas cerradas en los Tribunales.

En tanto, un adolescente de 14 años también quedó imputado como partícipe del hecho, pero no continuará la acción penal en su contra. Se trata de una figura para menores no punibles, es decir aquellos que cometen hechos de gravedad, pero que por su edad no pueden ser imputados.

En ese sentido, el fiscal precisó: "habrían participado tres personas. Dos tenemos la certeza que son menores de edad, la tercera todavía no ha sido definitivamente individualizada".

Según indicó, el crimen se trató de un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por ensañamiento y alevosía.

Tras la audiencia, Virginia Monzón, tía del adolescente, reclamó justicia y pidió que se aplique el máximo rigor de la ley contra la adolescente.